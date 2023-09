Fabien Galthié a dévoilé ce mardi la composition des Bleus pour affronter l'Uruguay, ce jeudi soir sur la pelouse de Lille (21h). 200 jours après sa blessure, Anthony Jelonch sera titulaire et capitaine. Dans le quinze de départ contre la Nouvelle-Zélande, Gabin Villière, Yoram Moefana et Cameron Woki seront encore titulaires.

200 jours après pour Jelonch

La dernière image d'Anthony Jelonch sur un terrain de rugby remonte au 26 février dernier. Après un plaquage sur l'ailier écossais Duhan van der Merwe, le troisième ligne avait dû céder sa place, touché à un genou. Verdict : une rupture du ligament croisé. Après une récupération express, Anthony Jelonch sera titulaire ce jeudi, à Lille, face à l'Uruguay, 200 jours pile après sa grave blessure.

4e capitanat pour Jelonch

Titulaire, donc, pour son grand retour sur les terrains, Anthony Jelonch aura en plus la responsabilité du capitanat du XV de France. Ce n'est pas une première pour le joueur du Stade toulousain. Souvenez-vous, au cœur de l'été 2021, lors de la tournée de la France en Australie, c'était lui le capitaine. Après les trois matchs face aux Wallabies, ce deuxième match du Mondial 2023 sera donc le quatrième capitanat d'Anthony Jelonch avec les Bleus.

12 premières titularisations en Coupe du monde

Face à l'Uruguay, Fabien Galthié et son staff ont décidé de faire une revue d'effectif. La preuve : douze joueurs présents dans le quinze de départ connaîtront leur première titularisation dans une rencontre d'un Mondial. Après le succès face aux All Blacks, lors du match d'ouverture, les titulaires seront sur le banc - sauf Gabin Villière, Yoram Moefana et Cameron Woki encore titulaires - ou se reposer, en étant en tribunes. Aux remplaçants (ou finisseurs c'est comme vous voulez) de montrer qu'ils ont le niveau et, pourquoi pas, essayer d'aller bousculer la hiérarchie établie.

1er match de l'histoire entre la France et l'Uruguay

Cette rencontre sera historique pour le rugby français, et aussi le rugby uruguayen ! Cela sera la première fois que les deux nations se rencontrent. C'est le vingtième pays que le XV de France rencontre dans son histoire. Avant de défier Los Teros ce jeudi, la seule sélection sud-américaine que les Bleus ont affronté est l'Argentine.

2 Français n'ont pas encore joué

Cette revue d'effectif permettra aux absents de la feuille de match lors de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande de jouer en Coupe du monde. Mais sur les 33 membres du groupe, deux n'ont pas vu leurs noms couchés sur une feuille de match. Il s'agit de Jonathan Danty. Le centre s'est blessé lors de la rencontre contre l'Australie. Et de Cyril Baille, blessé lors de la deuxième rencontre amicale face aux Écossais.

4 titulaires sur le banc

François Cros, Reda Wardi, Thibaud Flament et Thomas Ramos étaient titulaires face à la Nouvelle-Zélande. Ils seront, cette fois-ci, sur le banc. Si les titulaires à certains postes clés comme Antoine Dupont, Uini Atonio ou Grégory Alldritt pourront souffler, certains devront enchaîner, avec un temps de jeu réduit certes. Fabien Galthié et son staff croiseront les doigts pour éviter de nouvelles blessures...