Le manager des équipes de France évoque en exclusivité l’organisation et les enjeux de la tournée en Argentine, l’annulation du match à Bilbao, les cas de Tatafu et Tuifua et le carton rouge ramené à 20 minutes d’infériorité…

L'entretien complet -> https://t.co/Tw79PxYJYF pic.twitter.com/3m8G3fY6T6