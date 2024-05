Matthieu Jalibert est revenu à froid sur son geste de chambrage à l’encontre de Grégory Alldritt lors de Bordeaux – La Rochelle du week-end dernier. Le demi d’ouverture de l’UBB regrette son attitude envers le capitaine de l’équipe de France et dédramatise la situation.

Ça restera comme l’une des images de la 23ème journée du Top 14 : Matthieu Jalibert, exalté, chambrant un Grégory Alldritt genou posé au sol et abattu car fautif sur le 6e essai girondin inscrit par Damian Penaud lors de la large victoire bordelaise face à La Rochelle (34-14). Cette petite main posée derrière la tête du capitaine rochelais et de l’équipe de France avait provoqué une légère altercation entre les deux internationaux. L’ouvreur bordelais s’était immédiatement excusé de son geste à la fin du match, et s’en est une nouvelle fois expliqué au micro de Vincent Moscato sur RMC.

"Ce n’est pas tout à fait une "nuquette", j’ai juste posé ma main sur sa tête, mais comme je l’ai dit à chaud, c’est quelque chose à ne pas faire, a rappelé l’ouvreur français. Je regrette un peu mon geste, notamment sur Greg, parce que c’est quelqu’un que j’apprécie et qui ne mérite pas qu’on lui fasse ça."

Je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n’en fait pas des caisses

"Parfois dans le sport, il y a un peu de tension et d’euphorie, et je me suis laissé emporter par mes émotions, a-t-il justifié. Je me suis excusé auprès de lui, je lui ai envoyé un texto après le match. Greg est très intelligent pour comprendre que j’avais dépassé les bornes mais je ne pense pas qu’il m’en veuille."

Le maître à jouer de l’UBB a aussi voulu dédramatiser la situation en rappelant qu’il était régulièrement visé par ses adversaires sur les pelouses du Top 14 : "C’était stupide, mais ça reste léger. Je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n’en fait pas des caisses."

Accompagné de son demi de mêlée Maxime Lucu, Matthieu Jalibert s’est projeté sur la fin de saison de l’UBB pour l’instant en bonne position pour se qualifier dans les 6. "Il faut d’abord remplir les objectifs et nous qualifier".

Il a aussi évoqué un possible affrontement contre le champion de France en titre toulousain qui apparaît comme grand favori pour conserver le Bouclier de Brennus. "Toulouse fait partie des ogres du championnat. Ils ont l’habitude de ces matchs de phases finales, ils savent les gagner. On prend ça comme un beau défi à relever. Il faut garder notre confiance, jouer avec nos qualités. […] Que cela soit Toulouse, La Rochelle ou une autre équipe habituée des phases finales, il y a toujours la volonté d’être meilleur que l’adversaire."

Prochain rendez-vous pour Bordeaux, un déplacement difficile au Stade français avec l’ambition de revenir à hauteur voire de dépasser le club parisien au classement.