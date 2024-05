Comme c’était attendu, le club de l’Usap a été convoqué devant la commission de discipline et des règlements après les incidents survenus en marge de la réception de Clermont. Alan Brazo (Perpignan) et Fabien Sanconnie (Racing) devront aussi s’expliquer. Le Toulousain Richie Arnold évite la citation.

Perpignan devra s’expliquer devant la commission de discipline et des règlements. En marge de la réception de Clermont, le week-end dernier, l’arbitre de la rencontre Jérémy Rozier avait été la cible de nombreuses insultes en provenance des travées d’Aimé-Giral. Ces débordements n’avaient pas du tout plu au manager de l’Usap Franck Azéma.

Sur les ondes de France Bleu Roussillon, l’entraîneur principal regrettait l’attitude de certains supporters : "C’est un humain et il a son ego, je me mets à sa place sur le terrain, ce ne sont pas des choses que tu peux entendre. Il y a des débordements mais il ne faut plus que ça arrive. Pour nous (le club), ça fait partie des dossiers qu’on doit suivre de près en ce qui concerne nos infrastructures, comment on se positionne durant le match, comment on arrive à maîtriser ces choses-là et s’il y a des gens qui ne sont pas dans cette façon de se tenir, il faut les sortir. "

Déjà sous la menace d’un sursis

L’Usap devra donc s’expliquer sur l’attitude de ses supporters. Les sanctions pourraient aller d’une simple pénalité financière jusqu’à un huit-clos avec sursis ou direct. Perpignan était déjà sous la menace d’un sursis. En 2023 en marge de l’access match face à Grenoble à Toulouse, la commission avait sanctionné le club d’une amende à hauteur de 10 000 euros avec sursis pour "troubles causés dans l’enceinte sportive". Si la logique est respectée, ce sursis devrait donc être levé. En 2015, déjà, l’Usap avait écopé de 4 600 euros d’amende et d’une suspension d’un match avec sursis à Aimé-Giral à cause d’un jet d’objet sur la pelouse lors d’une défaite face à Montauban.

Le troisième ligne Alan Brazo devra également passer devant la commission de discipline pour son plaquage dangereux sur un joueur clermontois qui l’avait vu se faire avertir à la 57e minute. Après son carton rouge subi face à Bayonne, le Racingman Fabien Sanconnie est également convoqué. En Pro D2, le Biarritz olympique – pour "des incidents lors de la rencontre face à Provence rugby" – et Béziers (incidents contre Nevers) sont également convoqués devant la commission de discipline.

Richie Arnold échappe à la citation

De son côté Richie Arnold peut souffler, il n’est pas convoqué devant la commission. Le deuxième ligne du Stade toulousain était passé entre les mailles du filet pour son déblayage à l’épaule en deuxième période sur Andy Timo lors du match de clôture de la 23e journée de Top 14. Le geste a pourtant été revu par un commissaire à la citation, qui n’a pas décidé de renvoyer l’Australien devant l’instance disciplinaire. Ce panel à la citation, composé de plusieurs experts indépendants chargés de revoir les matchs, est arrivé à la conclusion que le point d’impact à la tête n’était pas clair et évident.

Contactée, la Ligue nous explique le protocole que suivent ces commissaires à la citation. En cas d’absence de sanction sur le direct, la seule question à se poser est la suivante : "l’action méritait-elle un carton rouge ?". On appelle cela le test du carton rouge. Dans le cas d’Arnold, la réponse ne peut pas être à 100 % à l’affirmative du fait de plusieurs circonstances atténuantes (point d’impact difficile à déterminer, Andy Timo qui se relève du ruck au moment où Arnold s’est déjà engagé dans le déblayage).

Chacun se fera son avis, et certains jugeront peut-être cette décision clémente envers l’Australien et le champion de France en titre. En attendant, Arnold et Toulouse affronteront Montpellier en ouverture de la 24e journée de Top 14, avant de s’envoler pour Londres pour affronter le Leinster en finale de la Champions Cup (25 mai).