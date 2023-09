Le manager santé du XV de France Bruno Boussagol a fait, ce lundi, le point sur la situation des joueurs de retour de blessure et sur les derniers petits pépins. La plupart des nouvelles sont rassurantes, notamment concernant Anthony Jelonch et Cyril Baille.

Julien Marchand : "Sa progression est plutôt favorable"

"Dans une situation de ruck, Julien a été plaqué par le talonneur néo-zélandais et s’est fait coincer, ce qui a mis en tension ses ischios. Il y a une douleur sur la partie haute du mécanisme d’étirement. Il a passé des examens dans le week-end. D’un commun accord, nous avons décidé de le garder pour évaluer sa progression au jour le jour. On a trois semaines devant nous de visibilité pour l’amener à être compétitif. On veut tout mettre en œuvre pour le garder dans groupe des 33 en sachant que si on le sort, nous ne pourrons pas le récupérer. Sa progression au jour le jour est plutôt favorable. Il est dans de bonnes dispositions mentalement, il s’accroche. Tout le monde dans staff, que ce soient les nutritionnistes et le secteur médical, œuvre pour le rendre compétitif le plus vite possible".

Anthony Jelonch : "Tous les feux sont au vert"

"La question qui lui a été posée, c’est comment il se sent et est-ce qu’il est prêt à revenir. On a construit ce cheminement avec lui depuis des mois et aujourd’hui, tous les feux sont au vert pour Antony. Il est encore suivi. Concernant son retour, le risque zéro n’existe pas. Des risques, il peut y en avoir à sept, à neuf mois et même au-delà. Ce qu’on a validé, ce sont les performances physiologiques, physiques et mentales. C’est une décision commune".

Jonathan Danty : "Il n’était pas forfait face à la Nouvelle-Zélande"

"Jo s’était blessé face à l’Australie. Il avait eu une douleur aux ischios sur une course à la fin du match. Il y avait une petite gêne. On pensait qu’il était prudent de faire des examens. Comme annoncé, ils ont révélé une lésion mineure. Il n’était pas forfait et on l’a amené, grâce au travail du staff du Stade rochelais aussi, à rester dans la compétition. Il a participé aux entraînements sur la deuxième semaine et, d’un commun accord entre toutes les parties, on a préféré le préserver. Il est à ce jour à la disposition des entraîneurs".

Cyril Baille : "Il fait de la vitesse"

"Cyril est également en progression. Là, il est sur le terrain, il fait de la vitesse. Il peut potentiellement rentrer sur le terrain à partir de la semaine prochaine et sera peut-être compétitif dès l’Italie".

Uini Atonio : "C’était une fausse alerte"

"Il a perdu l’équilibre sur la dernière action de l’entraînement du jour. Il est resté au sol. Sur le coup, on a eu peur qu’il se soit fait mal à l’épaule. On a eu peur qu’il se la soit luxée. Mais c’était une fausse alerte".

Paul Willemse : "Il va reprendre la course"

"Enfin, des petites nouvelles de Paul Willemse. On le suit encore avec le staff. Il est actuellement à Montpellier avec qui l’on a des échanges quotidiens. Il va reprendre la course en fin de semaine, il va trottiner. Tout se passe plutôt bien. Il reste parmi les joueurs qui peuvent revenir s’il y a une opportunité qui se présente".