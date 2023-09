Sekou Macalou s'est exprimé, ce mardi, en conférence de presse : le troisième ligne est revenu sur sa non-convocation pour le match d'ouverture mais il s'est surtout projeté sur la suite. À commencer par la rencontre de jeudi, à Lille, face à l'Uruguay. Un match pour lequel le Parisien sera titulaire, aux côtés d'un certain Anthony Jelonch qu'il se réjouit de revoir sur pieds.

Avec quel état d’esprit abordez-vous la rencontre de jeudi pour laquelle vous serez titulaire ?

Ça va être mon premier match dans cette Coupe du monde et ma première, plus globalement, en Coupe du monde. Je ressens beaucoup d’excitation et d’envie. J’ai hâte d’y être.

Comment avez-vous vécu le fait de ne pas être retenu dans le groupe de 23 joueurs qui a affronté la Nouvelle-Zélande, vendredi dernier ?

Il y avait de la frustration, bien sûr. J’étais très déçu. Il faut dire que tout le monde voulait jouer ce match. Même vis-à-vis de mes amis d’enfance, tout ça. C’était un match que j’attendais pour l’atmosphère et tout ce qu’il y avait autour. J’avais vraiment envie de jouer mais j’ai vite basculé quand j’ai vu que l’on avait gagné et car il y a plein d’autres matchs à remporter.

Le risque de décompression existe-t-il quand on passe d’une rencontre événement face à la Nouvelle-Zélande à un match de semaine contre l’Uruguay ?

C’est vrai, tout le monde attendait le match face à la Nouvelle-Zélande depuis trois ans. Il était très important pour nous, on le préparait depuis longtemps. Maintenant, avant l’Uruguay, il faut se dire que, dans le rugby, il n’y a aucun match facile. Ce sera compliqué jusqu’au bout. Les Uruguayens sont 17e au classement. Il va falloir garder le cap. Ce qui est bien, c’est que l’on est chez nous : il y a l’obligation de gagner et le public nous donne beaucoup de motivation.

Vous avez gagné votre match d’ouverture et vous avez trois semaines devant vous avant la prochaine échéance face à une nation majeure, l’Italie. Cela vous permet-il d’être plus sereins ?

Avant l’Italie, il y aura la Namibie à Marseille qui sera aussi un moment très important. Il ne faut prendre aucun rendez-vous à la légère. La mentalité du groupe n’a pas changé de toute manière : il faut tout gagner, on ne lâchera rien.

Comment jugez-vous l’état de forme d’Anthony Jelonch, qui sera à vos côtés en troisième ligne ?

Il est en forme. Il y a des moments où c’est plus dur mais c’est normal étant donné qu’il n’a pas joué depuis six mois. Il y aura des moments durs mais on l’aidera. On va retrouver un Antho à 100 % : il saute toujours bien, il est toujours aussi dur à l’impact.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de son capitanat ?

Il avait déjà été capitaine lors de la tournée en Australie, il est logique qu’il le soit de nouveau. C’est un joueur important pour nous. Il était lancé dans une course contre-la-montre, il l’a gagnée. Nous sommes très contents de l’avoir. C’est un leader, ce n’est que du bonus de le retrouver sur le terrain.