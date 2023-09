Les Bleus affronteront llos Teros à Lille. Ce deuxième match sera l’occasion de procéder à une rotation d’effectif et notamment de revoir le troisième ligne dans le feu de l’action.

Le rendez-vous majeur de septembre est passé et bien passé. Alors que la prochaine échéance face à une nation du Tier 1 n’aura lieu que dans trois semaines et demie, à Lyon, face à Capuozzo et compagnie, les Bleus peuvent aborder posément la période à venir : "Dans le tableau de marche qui va nous amener au match de l’Italie et on l’espère à un quart de finale derrière, on va avoir des semaines avec plus de sérénité pour continuer de travailler et de s’améliorer, physiquement et rugbystiquement, notait samedi Laurent Labit. Entretemps, il y aura des oppositions complètement différentes face à l’Uruguay et à la Namibie."

La première étape du mini-Tour de France des Bleus va les amener ce mardi à Lille où ils affronteront, deux jours plus tard, la sélection sud-américaine. La 17e nation au classement mondial, emmenée par Esteban Maneses, fera à cette occasion son entrée dans la compétition : elle qui a remporté ses trois tests préparatoires (26-25 face au Chili, 26-18 contre la Namibie, 33-13 devant l’Argentine XV) aborde cette épreuve avec des étoiles dans les yeux mais aussi l’ambition chevillée au corps : "Affronter la France et la Nouvelle-Zélande est un rêve mais nous allons les battre", osait même dernièrement Juan Manuel Alonso, centre des Los Teros. Le Vannetais Andrés Vilaseca, centre et capitaine de la sélection, a, lui, calmé le jeu tout en posant les véritables enjeux : "Nous allons jouer notre troisième Coupe du monde consécutive, après avoir réalisé de grandes choses en chemin. Nous nous sommes fixé un objectif pour ce Mondial : gagner les matchs contre l’Italie et la Namibie." En ce sens, l’affrontement avec les Bleus leur fournira une bonne préparation ou, dans le pire des cas, une grosse base de travail.

Macalou et Falatea, retour au jeu

Côté français, au-delà, évidemment, de la victoire bonifiée et, si possible, d’une partition maîtrisée, cette deuxième rencontre sera l’opportunité de revoir quelques grands absents du choc inaugural. À commencer par Anthony Jelonch (27 ans, 25 sélections). Plus de six mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le troisième ligne toulousain pourrait effectuer son grand retour : "Anthony revient bien, évoquait Laurent Labit. On va se poser la question lundi pour savoir si on le met sur la feuille de match jeudi à Lille." Le souhait du joueur est de retrouver au plus vite les terrains de la compétition, signe que ses sensations sont bonnes. Reste à savoir s’il débutera ou non. Le public de Pierre-Mauroy (50 000 places) pourrait également assister aux premiers pas de Jonathan Danty (30 ans, 23 sélections) sur la scène d’une Coupe du monde. Le forfait inaugural du centre, victime d’une lésion mineure aux ischio-jambiers lors de France-Australie, avait été dicté par la prudence. L’encadrement n’avait voulu courir aucun risque avec ce joueur cadre, régulièrement sujet à des pépins musculaires, en vue des phases finales : "On aurait pu le faire jouer, mais c’était un risque, confirmait l’entraîneur de l’attaque. Jonathan s’est entraîné quasiment normalement sur la fin de semaine et devrait rentrer sur le terrain à Lille."

Au-delà des emblématiques cas de Jelonch et Danty, le XV de départ va être largement remanié par rapport à celui de vendredi dernier : Louis Bielle-Biarrey, Antoine Hastoy, Arthur Vincent, Melvyn Jaminet, Jean-Baptiste Gros, Sekou Macalou ou encore Bastien Chalureau devraient avoir la part belle face à l’Uruguay. La composition de la poule des Bleus permet de procéder à cette rotation et de continuer à favoriser l’émulation. À ce sujet, les prestations d’Arthur Vincent, auteur d’une belle entrée face aux Blacks, de Yoram Moefana, pour le coup en dedans à Saint-Denis, ou encore de Sekou Macalou et Sipili Falatea, absents marquants des vingt-trois la semaine passée, seront riches en enseignements. Le détour par Lille ne manquera à coup sûr pas d’intérêts.