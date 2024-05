Auteur d’un très bon match face au Racing, le talonneur Facundo Bosch revient sur l’exploit réalisé à Auxerre, analyse sa saison, parle du partage de temps de jeu au talon avec Vincent Giudicelli et de la cohabitation avec les nombreux Pumas qui composent l’effectif de l’Aviron.

Qu’avez-vous aimé dans la victoire de votre équipe au Racing ?

Je n’ai pas aimé le fait que l’on rate l’entame de match. Les vingt premières minutes sont toujours hyper importantes, nous savons qu’il faut montrer qu’on est là, mais nous ne l’avons pas vraiment fait… Pour autant, nous n’avons pas lâché. Nous nous sommes rattrapés, avons commencé à jouer au rugby et c’est le point positif. Même si nous avons un peu subi en défense, nous avons retrouvé nos armes en attaque.

Vous étiez sur le banc en début de rencontre. À quoi avez-vous pensé lorsque le Racing a marqué deux essais coup sur coup ?

Franchement, on s’est regardé et on s’est dit que l’après-midi pouvait être longue… À côté de moi, Lucas Paulos, qui était un peu plus positif, m’a dit que le match n’était pas fini. Cinq minutes plus tard, lorsque Tom Spring a percé la défense, nous sommes rentrés dans cette rencontre.

Que pouvez-vous nous dire sur l’essai de cent mètres inscrit par Guillaume Martocq ?

La course de Reece Hodge, puis celle de Rodrigo Bruni, avec cet offload, sont énormes. Derrière, Guillaume Martocq fait cette percée et ce crochet, on aurait dit que ce n’était pas lui (rires). Sa course est exceptionnelle et l’essai est dingue.

Quel discours avait été le discours avant ce voyage à Auxerre ?

Nous n’avons rien à perdre. Face au Racing, il fallait retrouver les bases du rugby, se retrouver dans la zone de rucks et en attaque ou en défense. Nous voulions jouer sans pression, s’amuser et faire un résultat là-bas. Le Racing ayant choisi de délocaliser son match, on savait qu’il y avait une petite fenêtre pour faire quelque chose.

Vous êtes à nouveau en ballotage favorable pour le maintien. Ressentez-vous, aujourd’hui, un peu moins de pression ?

Je ne sais pas… Je ne le vois pas comme ça. Je n’étais pas très stressé avant le voyage à Auxerre, je savais que nous avions, ensuite, deux matchs à domicile. Je savais que nous avions les cartes en main. La manière avec laquelle nous avons gagné contre le Racing fait du bien pour le mental de tout le monde.

Allez-vous regarder le score de Montpellier, avant de pénétrer sur la pelouse, samedi ?

Non, moi, je ne peux pas. Je peux regarder les cinq premières minutes, mais la suite, ça ne sera qu’un focus sur nous.

Quel regard portez-vous sur l’USAP ?

C’est une équipe très performante, car elle ne lâche rien. Ce sera le cas samedi. Chapeau à eux pour leur mentalité. Ce sera à nous de montrer que nous avons une bonne bande…

Que craignez-vous dans son jeu ?

Lorsque son attaque s’emballe, c’est très dur de l’arrêter. La seule chose dont j’ai peur, c’est qu’on ne soit pas au rendez-vous. Si on est au rendez-vous, il n’y aura pas de problème.

Face au Racing, vous avez aussi envoyé du jeu à tout-va. La rencontre de samedi pourrait-elle être spectaculaire ?

J’espère, pour notre public, que ce sera un match spectaculaire de notre part. Il faudra aussi qu’on fasse un bon match en défense, pour les empêcher d’envoyer du jeu.

Quel regard portez-vous sur votre saison ?

J’étais un peu fatigué en début de saison à cause de la préparation pour la Coupe du monde, même si je n’ai pas participé au mondial, car je n’ai pas eu beaucoup de vacances. Là, je suis content.

Vous avez fait un gros match face au Racing. À quoi est-ce dû ?

Je voulais juste essayer de faire le meilleur match possible en mettant beaucoup d’intensité, notamment dans les rucks. Le Racing joue très bien au rugby lorsqu’il commence à dominer les rucks. Il fallait pourrir les ballons dans les rucks, c’est ce que j’ai essayé de faire.

Étiez-vous frustré après votre suspension face à Bordeaux, pour une accumulation de trois cartons jaunes ?

Non, c’est la vie, c’est comme ça. Les matchs de fin de saison sont de très jolies rencontres à jouer, car tout le monde est en forme. Je veux jouer tous les matchs. Je regrettais juste d’avoir pris ces deux cartons jaunes en début de saison.

Avec l’arrivée de Vincent Giudicelli, vous jouez un peu moins que l’an dernier. Dès lors, êtes-vous plus frais sur le terrain ?

C’est vrai que cette année, c’est plus moitié-moitié. Mentalement, je suis toujours prêt à jouer tous les matchs, mais mon corps souffre un peu moins cette année que l’an passé.

Vivez-vous une deuxième jeunesse, à l’Aviron ?

Non, je ne suis pas sûr (sourire). Franchement, j’étais en forme à La Rochelle. Je suis content à chaque fois que je peux jouer au rugby, c’est ma passion, c’est la chose pour laquelle je me réveille. J’aime beaucoup cette équipe de Bayonne, car nous sommes des chiens, nous aimons partager de bons moments sur le terrain. Tout ça me donne envie de continuer à pratiquer ce sport.

À La Rochelle, vous commenciez rarement les matchs importants. À Bayonne, oui. À quel point cela vous a-t-il fait du bien ?

À La Rochelle, c’est vrai que je n’étais pas titulaire sur la plupart des matchs importants, mais j’ai fait une finale de Coupe d’Europe remplaçant et une finale de Top 14 titulaire. Mais oui, c’est bien d’être titulaire dans les matchs importants, pour avoir de l’impact et du leadership dans le groupe. Ça aide à être écouté dans l’équipe.

Jusqu’à quand comptez-vous jouer ?

J’ai encore deux ans à l’Aviron. Ensuite, on verra comment ça se passe et comment je me sens au niveau mental ou corporel.

Récemment, Mateo Carreras disait, à votre sujet, que vous étiez le leader du groupe des Argentins à l’Aviron. Pourquoi ?

Mateo dit des bêtises (sourire). Franchement, on vit très bien dans notre groupe d’Argentins. Il n’y a pas de patrons, nous sommes contents de nous retrouver. Après, comme ça fait sept ans que j’habite ici, mes partenaires font parfois appel à moi, car je connais beaucoup de choses sur la France. […] S’ils ont besoin d’une carte vitale, s’ils ont une question par rapport à un loyer sur une maison, je peux donner mon avis là-dessus, grâce à mon expérience en France.

Comment vivez-vous, entre argentins ?

Nous sommes très contents d’être ensemble, d’avoir la même façon de vivre, ici. Nous essayons de faire des “asados”, buvons le “maté”, allons à la plage. Tout ça aide à ce que la saison passe plus vite.

Avez-vous joué un rôle dans la venue de Mateo Carreras ?

Non, je n’ai pas fait grand-chose. Je lui ai raconté comment était la vie ici, que les gens étaient très bien, que l’Aviron avait un projet de club hyper intéressant et qu’il ne devait pas hésiter à venir ici s’il en avait envie. J’ai aussi un peu fait le traducteur, avec le président (rires).