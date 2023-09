Comme prévu, le XV de France affrontera l'Uruguay avec une équipe largement remaniée. Bastien Chalureau débutera la rencontre sur le banc. Seuls trois rescapés de la composition alignée face à la Nouvelle-Zélande débuteront à nouveau face à l'Uruguay (Woki, Moefana, Villière).

Révolution confirmée. Après l'affrontement volcanique face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France se présentera face à l'Uruguay avec une équipe largement remaniée. Fabien Galthié procède à douze changements par rapport aux vainqueurs des All Blacks. Seuls Cameron Woki, Yoram Moefana et Gabin Villière enchaîneront face à l'Uruguay. Pour le reste, le sélectionneur des Bleus a opéré un grand coup de balai pour régénérer ses cadres.

Chalureau commencera sur le banc

Après l'épisode qu'a traversé le XV de France au début du Mondial avec "l'affaire Chalureau", le deuxième ligne montpellierain devrait bien jouer la Coupe du Monde en France. Avant que ne débute la compétition, sa présence avait vivement été critiquée par différents élus de LFI au point qu'elle revienne aux oreilles du président de la République Emmanuel Macron. Le staff des Bleus et Fabien Galthié ont affirmé leur confiance envers le joueur du MHR puisqu'il débutera sur le banc avec le numéro 19 contre l'Uruguay.

Lucu et Hastoy remis en selle

Antoine Dupont et Matthieu Jalibert pourront notamment observer la deuxième association de Maxime Lucu et Antoine Hastoy. Après leur première rencontre face aux Fidji, en match de préparation, le Bordelais et le Rochelais sont à nouveau alignés face à l'Uruguay. L'occasion pour Fabien Galthié de tester ses "numéros 2" à la charnière dans une rencontre normalement sans pression. Derrière, Louis Bielle-Biarrey connaîtra sa première sélection en Coupe du monde et débutera à l'aile.

Comme face aux Fidji, Maxime Lucu et Antoine Hastoy formeront la charnière du XV de France. Icon Sport - Icon Sport

Explosif lors des matchs de préparation du XV de France, le jeune bordelais devrait à nouveau faire parler ses appuis de feu, ce jeudi. Arthur Vincent sera titulaire au centre après sa très bonne entrée contre les All Blacks. Comme Hastoy et Lucu, le Montpelliérain sera sur le pré au moment du coup d'envoi, tout comme Melvyn Jaminet, qui couvrira le fond du terrain.

Jelonch capitaine

Devant, Fabien Galthié a opéré sept changements. Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit et Dorian Aldegheri formeront la première ligne. Le choix du Rochelais s'est logiquement fait à cause de la blessure de Julien Marchand et de la nécessité de faire reposer Peato Mauvaka (67 minutes face aux Blacks). Mais le principal choix fort de Galthié reste la titularisation d'Anthony Jelonch, avec le statut de capitaine. D'autant plus que le Toulousain portera le numéro 8 face aux Teros.

Pierre Bourgarit et Jean-Baptiste Gros connaîtront leur première titularisation en Coupe du monde. Icon Sport - Icon Sport

Sekou Macalou et Paul Boudéhent entoureront le revenant au sein de la troisième ligne française. Le Parisien aura d'ailleurs une belle carte à jouer, lui qui n'avait pas été retenu dans le groupe aligné contre la Nouvelle-Zélande. En deuxième ligne, Cameron Woki formera la paire avec Romain Taofifenua.

Le XV de départ : 15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Macalou, 8. Jelonch (cap), 6. Boudehent ; 5. Taofifenua, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Chalureau, 20. Flament, 21. Cros , 22. Couilloud, 23. Ramos.