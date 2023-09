Après avoir débuté victorieusement leurs campagne à Saint-Denis, les joueurs du XV de France s’avouaient heureux et impatients de renouer avec le public provincial, de Lille à Lyon, en passant par Marseille. Histoire de continuer à embarquer tout un pays derrière eux...

Sans surprise, c’est un XV de France très remanié autour de son futur capitaine Anthony Jelonch qui a effectué sa séance d’entraînement sur la pelouse du club de Rueil-Malmaison, devant 3000 spectateurs enthousiastes. Un bain de foule comme un prélude de ce qui attend les Bleus lors de leur future "tournée" en province puisque ces derniers vont être amenés à traverser la France de Lille à Lyon, en passant par Marseille, pour boucler leur phase de poule.

"L’engouement qu’on ressent autour de nous fait chaud au cœur, on ressent énormément de chaleur et de passion chez nos supporters, il n'y a qu'à voir ce dernier entraînement, profitait le demi d'ouverture Antoine Hastoy. On nous annonce un nouveau guichets fermés jeudi à Lille, on a vu le monde qu’il y avait dans les fan zones un peu partout dans le pays, et il est évident que cela nous porte".

Les Bleus ont été chaleureusement accueilli par le public de Rueil-Malmaison. Patrick Derewiany

"C’était déjà super contre la Nouvelle-Zélande au stade de France, ça s’annonce tout aussi bien ces prochaines semaines, savourait par avance le pilier Dorian Aldegheri. Dès ce jeudi à Lille, on nous a annoncé que le stade serait rempli contre l’Uruguay. L’ambiance s’annonce magnifique mais encore faudra-t-il faire le nécessaire sur le terrain pour que le public ait des occasions de s’enflammer".

Hastoy : "Une seule hâte, être sur le terrain"

Une volonté également affichée par Antoine Hastoy, prévu comme titulaire à l’ouverture et tout impatient de débuter son premier match en Coupe du monde. "Chacun aura des objectifs personnels mais la seule chose qui comptera vraiment sera de bien jouer ensemble. Ce sera un premier match dans le cadre d’un Mondial pour une grande partie de l’équipe, c’est juste magnifique à vivre et on n’a qu’une hâte : être sur le terrain. La préparation physique a été très longue, très dure, on a désormais juste envie de jouer et de permettre à notre public de l’enthousiasmer, comme l’a dit Dorian". Aux Bleus de bien débuter leur périple à travers la France, dès lors...