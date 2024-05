Avant de se déplacer à Montpellier pour la 24e journée de Top 14, le Stade toulousain a forcément la finale d’Investec Champions Cup en tête. Mais l’entraîneur de la défense Laurent Thuéry fait confiance à la jeune garde rouge et noire.

Vous vous déplacez à Montpellier avec comme objectif de conserver votre place de leader ?

Montpellier a besoin de points dans sa course au maintien donc on sait qu’ils vont nous attendre. Ils auront à cœur de mettre beaucoup d’intensité et de vendre chèrement leur peau pour rester en Top 14.

Cette première place revêt-elle une symbolique particulière ?

Il faut terminer dans les deux pour s’éviter ces matchs de barrages. Aujourd’hui on est premier, nous ne l’étions pas pendant longtemps, à nous de conserver une place dans les deux, mais si on peut terminer premier on le fera.

Qu’attendez-vous de votre groupe dans un contexte complètement différent face au MHR ?

On devra faire un match sérieux à l’extérieur et répondre à leur grosse intensité, notamment devant et au centre. Ce n’est pas simple à gérer, mais à nous de montrer beaucoup de sérieux.

Vous avez laissé certains cadres au repos face au Stade français, comment comptez-vous gérer ce déplacement une semaine avant la finale de Champions Cup ?

Une bonne partie des joueurs convoqués en finale seront ménagés, mais on y va pour montrer notre meilleur visage. Le groupe sera composé de joueurs de qualités qui ont déjà montré qu’ils avaient du talent et qu’ils pouvaient gagner des matchs. On y va pour faire un match très sérieux.

Après la demi-finale, Ugo Mola disait qu’il y aurait sûrement des changements dans la composition en finale. Ce match face au MHR va-t-il vous permettre de faire vos derniers choix ?

Tous les choix ne sont pas faits. Tout le monde a encore des places à gagner. Toutes les prestations seront importantes et il reste des points à aller chercher.

Vous comptez justement relancer des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu ?

Certains ont une carte importante à jouer samedi. Certains n’ont pas joué depuis un moment, d’autres vont reprendre après une blessure. Mais c’est bien de donner du temps de jeu à tout le monde dans une fin de saison où nous aurons besoin d’un groupe large.

Quelle satisfaction avez-vous eue avec le staff après une victoire de près de 50 points face à un Stade français réputé pour sa défense ?

On voulait gagner, le bonus a été un plus. Il y a une satisfaction à marquer des points devant notre public. On a pu se replonger directement dans le Top 14 après la demi-finale et le groupe a été très investi et sérieux.

Combien de victoire vous manquent-ils pour assurer une place directement qualificative ?

Sincèrement nous ne sommes pas dans ces calculs, même si on y pense à tête reposée. Mais les pronostics ça ne marche jamais comme prévu. On va à Montpellier et si on peut gratter un point, voire deux ou plus tant mieux. On va faire en sorte d’exister le plus longtemps possible.