Manager de la Section paloise depuis l’été 2021, Sébastien Piqueronies était le sélectionneur de l’équipe de France U20 championne du monde en 2018 et 2019. Il a un regard avisé sur la formation des jeunes talents français, lui qui a lancé Émilien Gailleton, Théo Attissogbe et Hugo Auradou en Top 14. Dans Midol Mag d'avril dernier, l'homme fort de Pau évoquait cette nouvelle génération qui s'est imposée sur les terrains du championnat.

Vous étiez à la tête de l’équipe de France des moins de 20 ans en 2018 et 2019. Comment est-on passé d’une dizaine d’années sans titre au rayonnement actuel ?

Premièrement, et je crois que c’est important de le dire, je ne suis certain qu’il y ait eu une rupture ou une manière réellement opposée avec ce qui se faisait auparavant. Je crois surtout à la continuité. Les titres des moins de 20 ans concrétisent un travail fait sur la durée pendant une bonne décennie. Il faut avoir conscience que si l’équipe de France des moins de 20 ans performe, cela veut dire que le modèle de formation qui commence en amont est aussi performant.

À l’époque, nous avions des moins de 16 ans, des pôles espoirs et les fruits de ce travail se récoltent cinq, six ans après. Il faut être humble par rapport à ça. Réussir une année en moins de 20 ans doit valoriser le travail des années précédentes. Donc, il ne faut pas parler de rupture. Certainement qu’il y a une ou deux choses qui ont été différentes dans l’organisation mais je crois que c’est la réussite d’une politique fédérale qui était alors pilotée par Didier Retière, avec un véritable fil conducteur et un travail en profondeur à partir des pôles espoirs jusqu’au pôle France. Les années d’avant, les moins de 20 ans avaient terminé une fois cinquième, une fois neuvième mais ça ne veut pas dire que le travail était nul. Au contraire, il était bon mais il n’avait pas encore porté pleinement ses fruits.

Sébastien Piqueronies ici au côté de Romain Ntamack connaît bien cette génération de joueurset les suivantes qu’il encadre encore mais cette fois à Pau avec notamment les joueurs comme Hugo Auradou, Emilien Gailleton ou Théo Attisogbe.

Mais les jeunes évoquent maintenant tout le travail qui est réalisé sur la vitesse actuellement dans leur formation car elle permet aujourd’hui de se sortir de toutes situations. On peut supposer que cela a été une volonté ou une prise de conscience de la DTN…

Effectivement, les méthodes d’entraînements ont beaucoup été axées sur la vitesse et la prise de décision. C’est le fil conducteur depuis plus d’une décennie et c’est toujours le cas aujourd’hui. Il faut valoriser la prise de décision et augmenter la vitesse dans sa globalité. Je trouve surtout que la Direction Technique Nationale a très bien travaillé sur le plan de succession.

Nous connaissons maintenant très bien la profondeur de nos talents français et nous n’hésitons plus à surclasser, ou à prendre des garçons très jeunes, dans un environnement avec des joueurs plus âgés. Que ce soit en sélection car j’ai encore vu des joueurs moins de 17 ans évoluer avec l’équipe de France des moins de 18 ans récemment face à la Géorgie, mais c’est aussi le cas dans les stages de leadership, dans le suivi fait par la Fédération et les managers des parcours de performances fédéraux. Nous n’hésitons plus à, entre guillemets, accélérer les très jeunes. C’était peut-être moins évident par le passé. On voit que Kalvin Gourgues arrive, mais aussi le petit Clément Paul. C’est extraordinaire. Le rugby français peut être hyper fier même si on peut toujours faire mieux.

Sébastien Piqueronies était le sélectionneur de l’équipe de France U20 championne du monde en 2018 et 2019.

On voit maintenant des jeunes joueurs jouer en Top 14 avant même de finir leur formation avec l’équipe de France des moins de 20 ans. N’est-ce pas la plus grande révolution et la plus grande avance du rugby français sur les autres nations ?

Je ne sais pas si c’est une révolution. Mais le constat aujourd’hui est une brillante réussite de la politique d’accompagnement des jeunes talents du plan de succession. Ils sont bien suivis dans leurs clubs et donc ils sont bien choisis et bien sélectionnés. Cela veut dire, sous-entendu, que l’on ne perd pas du temps tous les ans à les resélectionner. S’ils jouent jeunes en Top 14, cela veut dire qu’ils sont bien développés et accompagnés par leurs clubs et s’ils sont sélectionnés de manière récurrente, cela veut dire qu’ils sont aussi bien accompagnés par la Fédération qui les prend au bon moment. Je crois que le rugby français a assumé son modèle, en partant des clubs, pour suivre ses meilleurs talents. Nous sommes passés d’un développement à la Fédération, par l’intermédiaire du Pôle France. Aujourd’hui, il y a encore une liste qui s’appelle le Pôle France mais c’est l’ingénierie de suivi qui fait sa force car le développement est très bien fait en club.

Sébastien Piqueronies fait confiance à sa jeune garde. Icon Sport - Icon Sport

La politique des Jiffs est souvent mise en avant pour expliquer aussi le renouveau de la formation. Est-ce que ça va au-delà ?

Cela y a contribué. C’est tout un écosystème qui est favorable. La politique des Jiffs fait partie de cet environnement accélérateur. Il ne faut pas être dupe. Cela aurait été moins facile sans cela.

Vous êtes passés de l’autre côté, avec la responsabilité de lancer des jeunes en Top 14. On pense forcément à Émilien Gailleton la saison dernière qui a débuté par une titularisation face au Stade toulousain. Comment se prend cette décision ?

C’était planifié. J’ai laissé deux mois à Émilien pour s’acclimater et travailler sans lui mettre la pression de le lancer dès les premiers matchs, car j’avais aussi des joueurs qui comptaient dans mon effectif. Il est entré dans la rotation lors de la troisième journée. Nous avons fait pareil avec Théo Attissogbe cette année, même s’il est entré lors de la deuxième journée. Mais quand, l’hiver dernier, j’assume de me séparer d’Eoghan Barrett, Vincent Pinto, Daniel Ikpefan, je savais que nous avions Théo, alors âgé de 17 ans, à l’entraînement avec nous. Nous l’avons préparé pendant sept, huit mois pour lui faire de la place, lui donner de la confiance.

Il s’entraînait avec les pros et il a joué avec eux lors du SuperSevens puis il est parti en moins de 20 ans. Il a aussi côtoyé France 7. Il faut souligner la qualité de l’accompagnement fait par Brandon Fajardo chez nous pour qu’il prenne de l’expérience à chaque étape. Je trouve que le rugby français a progressé en ne multipliant plus les sas intermédiaires. On lance les jeunes de suite. C’est maintenant le fonctionnement de la majorité des clubs de Top 14 et de Pro D2. Ils ne sont plus simplement les jeunes qui permettent aux professionnels de bien s’entraîner. Ils sont dans la rotation et ne sont plus considérés comme le joueur « au cas où ».

Piqueronies et la Section se déplacent à La Rochelle lors de la 24e journée. Icon Sport - Icon Sport

Tuilagi, Depoortere, titulaires en équipe de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations quelques mois seulement après le titre mondial avec les U20 en sont les plus beaux exemples…

Le rugby français a des ressources avec d’excellents jeunes qui sont très bien accompagnés. C’est génial. C’est la vraie force du XV de France car on parle beaucoup des jeunes mais je trouve qu’il y a des joueurs d’expériences dans le rugby français qui sont brillants, et je pense qu’ils sont aussi bons car ils doivent sentir que les jeunes poussent fort derrière. Cet effet-là est très intéressant car les joueurs expérimentés sont encore meilleurs.

La France est une des nations qui s’en est le mieux sortie post-covid

La crise sanitaire n’a pas coupé la bonne dynamique alors que des joueurs comme Léo Barré et Nolann Le Garrec n’ont pas eu tous les rendez-vous habituels des moins de 20 ans. Est-ce que cela démontre le bon travail des clubs

Il ne faut pas oublier la Fédération. Ce sont deux joueurs qui étaient suivis, avec des parcours fléchés. Ils ont été surclassés et ils ont participé à tous les stages de leadership mis en place par la Fédération. Même s’ils n’ont eu tous les rassemblements U20 en raison du Covid, ce sont des garçons qui étaient dans le plan de succession. Pendant le Covid, nos centres de formation, notre rugby professionnel, notre DTN, tout a continué de fonctionner et je crois effectivement que la France est une des nations qui s’en est le mieux sortie post-covid car il n’y a pas de rupture sur le plan de succession avec un accompagnement qui ne s’est jamais arrêté et qui a permis à Nolann et Léo de sortir très vite. Cela valorise la politique générale du sport de haut niveau pendant la crise sanitaire. Il faut en être fier car nous n’avons perdu du temps malgré l’impact au niveau des compétitions internationales.

De votre côté, vous avez donné une place importante à Hugo Auradou. C’est aussi un marqueur car c’est plus rare de voir des joueurs du cinq de devant s’imposer aussi vite…

Tout le monde oublie qu’il a 20 ans ! C’est vrai que les progressions de Théo Attissogbe et Émilien Gailleton sont très visibles chez nous, mais Hugo Auradou est certainement le meilleur exemple de notre politique, avec dix-neuf feuilles de match cette année en jouant deuxième ligne. Cela fait deux ans que nous le préparons. Il arrivait des Crabos qu’il était déjà leader de touche avec les professionnels. C’est le fruit d’un travail très bien mené. Quand on prend le temps de bien suivre des forts potentiels, cela donne des choses chouettes.

On peut évoquer Tuilagi ou Gazzotti aussi chez les avants qui sont arrivés vite alors que ce n’était pas le cas auparavant…

Ce sera toujours un petit différé car la maturité physique a toujours un impact fort. Mais le rugby français a assumé que c’était un sport de décision et de vitesse et donc on considère que cela peut compenser quelques kilos. Hugo en est le parfait symbole.