Découvrez les listes complètes des 20 nations de la Coupe du monde

Toutes les listes des sélectionnés pour disputer la Coupe du monde sont connues ! Découvrez, poule par poule, l'ensemble des joueurs présents en France pour le Mondial du 8 septembre au 28 octobre.

Lundi 28 août à 18 heures, les 20 nations qualifiées pour la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre) ont dû livrer à World Rugby, l'instance dirigeante du rugby mondial, une liste de maximum 33 joueurs sélectionnés pour le Mondial.

Poule A

France

Pays hôte de la Coupe du monde, la France fait partie des favoris. Le demi de mêlée Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France. Romain Ntamack, blessé au genou, est le grand absent de la France pour la compétition.

Cliquez ici pour connaître les 33 Français sélectionnés par Fabien Galthié pour disputer le Mondial.

Nouvelle-Zélande

Trois fois championne du monde dans l'histoire, la Nouvelle-Zélande jouera la France en match d'ouverture. Les Blacks seront emmenés par leur capitaine et troisième ligne Sam Cane.

Cliquez ici pour connaître les 33 Néo-Zélandais sélectionnés par Ian Foster pour disputer le Mondial.

Le deuxième-ligne néo-zélandais Scott Barrett pourra participer à la rencontre d'ouverture du Mondial face à la France !



Italie

Dernier adversaire de l'équipe de France, l'Italie se présentera avec ses stars Ange Capuozzo, Monty Ioane ou encore Sebastian Negri.

Cliquez ici pour connaître les 33 Italiens sélectionnés par Kieran Crowley pour disputer le Mondial.

Namibie

Depuis 1999, la Namibie a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde, mais n'a jamais franchi la phase de groupe. Les "Welwitschias" ont remporté à de nombreuses reprises la Coupe d'Afrique du rugby. Le centre de Colomiers Johan Deysel sera le capitaine de la sélection.

Cliquez ici pour connaître les 31 Namibiens sélectionnés par Allister Coetzee pour disputer le Mondial.

Uruguay

Parmi les 33 joueurs de la liste de l'Uruguay, sept évoluent en Top 14, comme le Castrais Santiago Arata ou encore le capitaine Andrés Vilaseca (Vannes).

Cliquez ici pour connaître les 33 Uruguayens sélectionnés par Esteban Meneses pour disputer le Mondial.

Poule B

Irlande

L'Irlande, première nation mondiale, est favorite comme la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le pilier Cian Healy, blessé, ne disputera pas le Mondial. Le capitaine Jonathan Sexton, lui sera bien présent.

Cliquez ici pour connaître les 33 Irlandais sélectionnés par Andy Farrell pour disputer le Mondial.

Afrique du Sud

Le sélectionneur des Springboks a dévoilé sa liste des 33 joueurs en faisant le choix de se séparer de cadres comme Lukhanyo Am, Lood de Jager et Handré Pollard. Impressionnants en préparation, les Sud-Africains du capitaine Siya Kolisi, font partie des favoris à la victoire finale. Et à un quatrième titre qui serait historique. Lood de Jager, blessé, manquera la compétition.

Cliquez ici pour connaître les 33 Sud-Africains sélectionnés par Jacques Nienaber pour disputer le Mondial.

Écosse

Jamie Ritchie sera le capitaine de la sélection écossaise pour cette Coupe du monde. Le XV du Chardon débutera sa compétition le 10 septembre contre l'Afrique du Sud. Dans cette poule de la mort, les Écossais tenteront de contrecarrer les plans des Springboks et des Irlandais. Stuart Hogg, l'iconique arrière écossais, a annoncé sa retraite avec effet immédiat .

Cliquez ici pour connaître les 33 Écossais sélectionnés par Gregor Townsend pour disputer le Mondial.

Tonga

Malgré sa suspension de cinq semaines, le Clermontois George Moala est présent dans le groupe tongien, dans lequel on retrouve des noms bien connus en France avec Pita Ahki (Toulouse), Ben Tameifuna, Adam Coleman (Bordeaux-Bègles), ou encore Feao Fotuaika (Lyon). Le demi de mêlée agenais Sonatane Takulua sera capitaine.

Cliquez ici pour connaître les 32 Tongiens sélectionnés par Toutai Kefu pour disputer le Mondial.

Roumanie

Mission impossible pour la Roumanie ? Les coéquipiers du capitaine Cristian Chirica tenteront d'égaler leur meilleur résultat en Coupe du monde en battant une des quatre équipes de la poule, même si la mission sera très difficile.

Cliquez ici pour connaître les 33 Roumains sélectionnés par Eugen Apjok pour disputer le Mondial.

Poule C

Australie

Eddie Jones a décidé de se passer de Michael Hooper, 125 sélections, pour la Coupe du monde. Will Skelton a été nommé capitaine des Wallabies. Le demi d'ouverture expérimenté Quade Cooper ne disputera pas non plus le Mondial, le jeune Carter Gordon lui étant préféré.

Cliquez ici pour connaître les 33 Australiens sélectionnés par Eddie Jones pour disputer le Mondial.

Pays de Galles

Demi-finaliste en 2019, le pays de Galles est dans une période difficile depuis plusieurs mois. Warren Gatland a choisi un groupe jeune pour accompagner les tauliers que sont George North, Dan Biggar, Leigh Halfpenny ou encore Liam Williams. Dewi Lake et Jac Morgan ont été nommés co-capitaines. Justin Tipuric et Alun Wyn Jones, qui ont annoncé leur retraite internationale, ne feront pas partie de l'aventure.

Cliquez ici pour connaître les 33 Gallois sélectionnés par Warren Gatland pour disputer le Mondial.

Géorgie

Les Géorgiens auront l'ambition de se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale. Leur sélectionneur Levan Maisashvili a décidé de faire confiance à un groupe où 16 joueurs évoluent en France. Merab Sharikadze sera le capitaine.

Cliquez ici pour connaître les 33 Géorgiens sélectionnés par Levan Maisashvili pour disputer le Mondial.

Fidji

Les Fidji auront une carte à jouer dans cette poule pour se qualifier en quart de finale. Le sélectionneur fidjien, qui a remplacé Vern Cotter, a dévoilé une liste sans le Castrais Vilimoni Botitu, mais avec les magiciens connus comme Semi Radradra ou Waisea Nayacalevu. Ce dernier sera d'ailleurs le capitaine des Flying Fijians.

Cliquez ici pour connaître les 33 Fidjiens sélectionnés par Simon Raiwalui pour disputer le Mondial.

Portugal

Le Portugal disputera le deuxième Mondial de son histoire après 2007. L'ancien entraîneur du XV de France Patrice Lagisquet, à la tête de la sélection, a décidé de s'appuyer sur plusieurs joueurs évoluant en France tels que Samuel Marques ou Vincent Pinto. Le centre Tomas Appleton a été nommé capitaine.

Cliquez ici pour connaître les 33 Portugais sélectionnés par Patrice Lagisquet pour disputer le Mondial.

Poule D

Angleterre

L'Angleterre semble avoir les moyens pour sortir de cette poule. Mais attention, avec la crise de confiance que traverse le XV de la Rose de ne pas se faire surprendre. Pour éviter cela, les Anglais pourront compter sur les expérimentés Maro Itoje et Owen Farrell.

Cliquez ici pour connaître les 33 Anglais sélectionnés par Steve Borthwick pour disputer le Mondial.

Argentine

L'Argentine arrive à ce Mondial avec des ambitions. Après une préparation mitigée, les Pumas voudront rectifier le tir dans une poule D qui semble être abordable. Dans le sillage de joueurs de classe mondiale, tels que Facundo Isa et Marcos Kremer, ils viseront la première place de leur poule. Le talonneur Julián Montoya a été nommé capitaine.

Cliquez ici pour connaître les 33 Argentins sélectionnés par Michael Cheika pour disputer le Mondial.

Japon

Le Japon pour un nouvel exploit ? Après 2019, les Cherry Blossoms viseront à nouveau les quarts de finale. Mais avec seulement quatre victoires sur les trois dernières années, les partenaires de Michael Leitch semblent avoir régressé.

Cliquez ici pour connaître les 30 Japonais sélectionnés par Jamie Joseph pour disputer le Mondial.

Samoa

Et si la nation du Pacifique surprenait tout le monde ? Les Samoa, et leur paquet d'avants surpuissant, voudront faire déjouer les pronostics et s'offrir une équipe du Top 10 mondial. Ce sera nécessaire s'ils veulent aller plus loin dans l'aventure. Avec des joueurs habitués aux joutes européennes comme leur capitaine Michael Alaalatoa, ils voudront créer la surprise.

Cliquez ici pour connaître les 33 Samoans sélectionnés par Seilala Mapusua pour disputer le Mondial.

Chili

Le Chili disputera la première Coupe du monde de son histoire. L'ancien pilier uruguayen Pablo Lemoine, devenu sélectionneur du Chili, va vivre de son côté son 4ème Mondial.

Les avants : Diego Escobar (talonneur, Selknam Santiago), Tomas Dussaillant (talonneur, Selknam Santiago), Augusto Böhme (talonneur, Selknam Santiago), Salvador Lues (pilier, Selknam Santiago), Esteban Inostroza (pilier, Selknam Santiago), Inaki Gurruchaga (pilier, Selknam Santiago), Matias Dittus (pilier, Périgueux), Javier Carrasco (pilier, Selknam Santiago), Augusto Sarmiento (deuxième ligne, Selknam Santiago), Santiago Pedrero (deuxième ligne, Selknam Santiago), Pablo Huete (deuxième ligne, Selknam Santiago), Javier Eissmann (deuxième ligne, Selknam Santiago), Ignacio Silva (troisième ligne, Selknam Santiago), Martin Sigren (troisième ligne et capitaine, Doncaster), Clemente Saavedra (troisième ligne, Selknam Santiago), Raimundo Martinez (troisième ligne, Selknam Santiago), Alfonso Escobar (troisième ligne, Selknam Santiago).

Les arrières : Marcelo Torrealba (demi de mêlée, Selknam Santiago), Lukas Carvallo (demi de mêlée, Selknam Santiago), Benjamin Videla (demi d'ouverture, Selknam Santiago), Rodrigo Fernandez (demi d'ouverture, Selknam Santiago), Domingo Saavedra (centre, Selknam Santiago), José Ignacio Larenas (centre, Selknam Santiago), Matias Garafulic (centre, Selknam Santiago), Pablo Casas (centre, Selknam Santiago), Santiago Videla (ailier, Selknam Santiago), Franco Velarde (ailier, Selknam Santiago), Nicolas Garafulic (ailier, Selknam Santiago), Francisco Urroz (arrière, Selknam Santiago), Inaki Ayarza Saporta (arrière, Soyaux-Angoulême).