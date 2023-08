La liste des Flying Fijians est tombée et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle nous réserve des surprises. Comme à La Rochelle, le changement est acté pour Levani Botia, qui évoulera de manière officielle parmi les avants. Surtout, de gros noms manquent à l'appel, dont notamment Vilimoni Botitu, joueur cadre de Castres.

La Coupe du monde n'a pas encore commencé qu'elle se révèle déjà être surprenante. Simon Raiwalui, nouveau sélectionneur après le départ de Vern Cotter, a dévoilé sa liste pour la compétition qui démarrera dans un mois jour pour jour. Et dans celle-ci, on remarque de nombreux absents. Le plus étonnant de tous est sûrement le Castrais Vilimoni Botitu. Le champion olympique à Tokyo n'a pas été retenu, dans une ligne d'arrières des Fidji impressionante.

Pouvant évoluer centre comme demi d'ouverture, son retour dans le Tarn est une bonne nouvelle pour son club, même si le joueur risque d'être déçu d'avoir manqué le plus grand évènement rugbystique de l'année. Un autre demi d'ouverture qui ne fait pas partie de cette liste est le futur agenais Ben Volavola. Titulaire du poste depuis de nombreuses années, il a récemment été dépassé par Caleb Muntz qui devrait endosser le costume d'ouvreur pour la compétition. Il sera entouré autour de lui de joueurs du Top 14, tels que Jiuta Wainiqolo et Waisea Nayacalevu (RCT), Sireli Maqala (Bayonne), ou encore Josua Tuisova et Vinaya Habosi (Racing) pour ne citer qu'eux.

Kamikamica pas retenu, Ravai fera son retour en France

Le paquet d'avants n'est pas en reste lui non plus. Avec le Palois Lekima Tagitagivalu repositionné en troisième ligne pour sa sélection, les Fidji voudront démontrer qu'ils sont capables de résister dans un jeu plus frontal. Il n'empêche que des joueurs habitués aux joutes du Top 14 n'ont pas convaincu le nouveau staff et ne seront pas du voyage. Kitione Kamikamica, troisième ligne puissant du Racing, n'en fait pas partie.

La liste des Fidji pour la Coupe du monde Piliers : Peni Ravai, Eroni Mawi, Mesake Doge, Luke Tagi (Bayonne), Jone Koroiduadua, Samu Tawake.

Talonneurs : Samuel Matavesi, Tevita Ikanivere, Zuriel Togiatama.

Deuxième ligne : Isoa Nasilasila, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Albert Tuisue, Temo Mayanavanua.

Troisième ligne : Levani Botia (La Rochelle), Viliame Mata, Meli Derenalagi, Vilive Miramira, Albert Tuisue, Lekima Tagitagivalu (Pau).

Charnière : Frank Lomani, Simione Kuruvoli, Peni Matawalu, Teti Tela, Caleb Muntz.

Centres : Josua Tuisova (Racing), Waisea Nayacalevu (Toulon), Iosefo Masi, Semi Radradra (Lyon).

Ailiers/Arrières : Vinaya Habosi (Racing 92), Jiuta Wainiqolo (Toulon), Selestino Ravutaumada, Kalaveti Ravouvou, Ilaisa Drosese, Sireli Maqala (Bayonne).

En troisième ligne, on retrouvera le Rochelais Levani Botia, dont le repositionnement depuis près d'un an est désormais acté. L'ancien Clermontois Peni Ravai, qui avait dû quitter l'Auvergne et la France pour des problèmes aux cervicales fera son grand retour en tant que pilier gauche.

Les Flying Fijians feront leur entrée en lice le dimache 10 septembre face au pays de Galles. Un match qui s'annonce déjà crucial, alors que ces deux équipes voudront sortir d'une poule C comprenant également l'Australie, la Géorgie et le Portugal.