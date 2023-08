Un nouveau pas vers la Coupe du monde. Alors que le Mondial commence dans un peu plus d'un mois, la Nouvelle-Zélande, premier adversaire des Bleus vient de dévoiler sa liste des 33 pour la compétition. Tous les cadres sont au rendez-vous au détriment notamment de Shaun Stevenson et Samipeni Finau, tous deux marqueurs face à l'Australie.

L'équipe de France en sait un peu plus. À un mois du lancement de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande, son premier adversaire, vient de dévoiler sa liste finale pour le Mondial. Dans celle-ci, peu de surprises. On retrouve bien évidemment les trois frères Barrett, Scott, Jordie et Beauden. À la charnière, Aaron Smith et Richie Mo'unga devraient former la paire. Derrière eux, on retrouve des noms moins clinquants, tels que Cameron Roigard avec une seule sélection au compteur et qui assurera la troisième place en demi de mêlée.

Dans le paquet d'avants, les cadres sont de sortie. Sam Whitelock, futur joueur de la Section paloise, essaiera de glaner son troisième titre de champion du monde en France, ce qui serait une première pour un joueur de rugby. Nepo Laulala, qui a signé au Stade toulousain et rejoindra les Rouge et Noir après la compétition, est lui aussi bien présent. Sam Cane a hérité du capitanat et pourrait soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain.

Le match face à l'Australie peu pris en compte

Les All Blacks ont défié samedi dernier l'Australie pour le dernier match avant cette annonce. Pourtant à leur avantage et chacun auteur d'un essai, Shaun Stevenson et Samipeni Finau ne font pas partie de la liste et resteront dans leurs clubs. Au contraire de Damian McKenzie, l'ouvreur des Chiefs, qui est plutôt passé à côté de son match face aux Wallabies mais qui viendra en France et pourra montrer l'étendue de ses talents, à l'ouverture comme à l'arrière.

La liste complète de la Nouvelle-Zélande Avants : Dane Coles, Samisoni Taukei’aho, Codie Taylor, Ethan de Groot , Tyrel Lomax, Nepo Laulala, Fletcher Newell, Ofa Tu’ungafasi, Tamaiti Williams, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tupou Vaa’i, Samuel Whitelock, Sam Cane, Shannon Frizell, Luke Jacobson, Dalton Papali’i, Ardie Savea



Arrières :

Finlay Christie, Cam Roigard, Aaron Smith, Beauden Barrett, Damian McKenzie

Richie Mo'unga, Jordie Barrett, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown

Caleb Clarke, Leicester Fainga’anuku, Will Jordan, Emoni Narawa, Mark Telea

L'ailier Leicester Fainga'anuku, qui évoluera au RCT après la Coupe du monde, fait lui aussi partie de l'aventure. L'emblématique demi de mêlée TJ Perenara, blessé depuis le match nul face à l'Angleterre en novembre 2022, n'a pas réussi son pari de revenir à temps pour l'évènement rugbystique de cette année.

Les hommes de Ian Foster débuteront leur compétition face aux hommes de Fabien Galthié, le 8 septembre, pour un match d'ouverture aux allures de finale. Ils voudront remporter une nouvelle Coupe du monde, quatre ans après avoir été éliminés aux portes du sacre, en demi-finale par l'Angleterre.