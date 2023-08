Ce mercredi 16 août, Gregor Townsend a annoncé le groupe écossais qui s'envolera pour la France. On retrouve notamment l'ex Racingmen Finn Russell et le capitaine Jamie Ritchie dans les 33.

Pour disputer la Coupe du monde 2023, l'Écosse a dévoilé son groupe de 33 joueurs. Gregor Townsend, le sélectionneur, a désigné le capitaine de ce XV du Chardon sera le troisième ligne Jamie Ritchie. On retrouve également le demi d'ouverture de Bath Finn Russell, passé par le Racing 92. Le Toulonnais Ben White est dans le groupe, tout comme les deux talentueux ailiers Van der Merwe et Graham.

Gray, joueur le plus capé du groupe

Quatre joueurs de cet effectif ont déjà disputé deux Coupes du monde, celle en France sera leur troisième. Il s'agit de Gilchrist, Russell, Nel et Gray. Richie Gray sera d'ailleurs le joueur le plus capé de cette sélection avec 75 capes. Dans ces 33 joueurs appelés, 28 joueurs viennent d'Edimbourg et de Glasgow (14 joueurs chacun). Les cinq autres sont Harris (Gloucester), Redpath, Russell (Bath), White (Toulon) et Sutherland qui est actuellement sans club.

Le groupe de l'Écosse pour la Coupe du monde Avants : Ewan Ashman, Jamie Bhatti, Dave Cherry, Luke Crosbie, Scott Cummings, Rory Darge, Jack Dempsey, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Richie Gray, WP Nel, Jamie Ritchie, Pierre Schoeman, Javan Sebastian, Sam Skinner, Rory Sutherland, George Turner, Hamish Watson. Arrières : Darcy Graham, Chris Harris, Ben Healy, George Horne, Huw Jones, Blair Kinghorn, Ali Price, Cameron Redpath, Finn Russell, Ollie Smith, Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe, Ben White.

L'Écosse débutera son Mondial face à l'Afrique du Sud le 10 septembre prochain. Elle affrontera ensuite le Tonga (24 septembre), la Roumanie (30 septembre) et l'Irlande (7 octobre) pour terminer.