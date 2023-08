La Géorgie a dévoilé sa liste officielle des 33 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde. Sans surprise, de nombreux joueurs évoluant en France composent le groupe. La pépite du Lou Davit Niniashvili est bien présente.

La Géorgie réussira-t-elle à disputer un quart de finale de Coupe du monde ? Le sélectionneur Levan Maisashvili a dévoilé sa liste officielle des 33 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial. De nombreux joueurs évoluant en Top 14 sont présents dans le groupe comme les Lyonnais Davit Niniashvili et Beka Saghinadze, le Montpelliérain Luka Japaridze et le néo-bayonnais Gela Aprasidze, le Toulonnais Beka Gigashvili, le Parisien Giorgi Tsutskiridze, les Palois Guram Papidze et Beka Gorgadze et le Racingman Guram Gogichashvili.

La liste des 33 de la Géorgie Avants : Mikheil Nariashvili (Black Lion), Guram Gogichashvili (Racing 92), Nika Abuladze (Exeter Chiefs), Shalva Mamukashvili (Black Lion), Luka Nioradze (Aurillac), Tengiz Zamtaradze (Black Lion), Beka Gigashvili (Toulon), Guram Papidze (Pau), Luka Japaridze (Montpellier), Kote Mikautadze (Bayonne), Nodar Cheishvili (Black Lion), Lasha Jaiani (Nevers), Lado Chachanidze (Nevers), Beka Saghinadze (Lyon), Beka Gorgadze (Pau), Giorgi Tsutskiridze (Stade français), Tornike Jalagonia (Biarritz), Mikheil Gachechiladze (Black Lion), Luka Ivanishvili (Black Lion)



Trois-quarts : Vasil Lobzhanidze (Brive), Gela Aprasidze (Bayonne), Tengiz Peranidze (Black Lion), Tedo Abzhandadze (Montauban), Luka Matkava (Black Lion), Merab Sharikadze (Black Lion), Tornike Kakhoidze (Black Lion), Demur Tapladze (Black Lion), Giorgi Kveseladze (Gloucester), Akaki Tabutsadze (Black Lion), Alexander Todua (Black Lion), Mirian Modebadze (Black Lion), Davit Niniashvili (Lyon), Lasha Khmaladze (Black Lion)

Poule relevée mais fortes ambitions

Avec un groupe qui connaît parfaitement la France, la Géorgie espère bien figurer dans cette Coupe du monde. Les Géorgiens débuteront leur Mondial face à l'Australie le 9 septembre, avant d'affronter le Portugal (23 septembre), les Fidji le 30 septembre avant de conclure le 7 octobre face au pays de Galles. Pour sa sixième participation à la Coupe du monde, la Géorgie tentera de déjouer les pronostics. La meilleure performance de la sélection dans la grande compétition est une troisième place en poule en 2015.

Pour son dernier match de préparation face à l'Écosse, l'équipe des Lelos a déçu à Murrayfield. Largement dominés en seconde période, les coéquipiers de Niniashvili ont subi la loi (33-6) des Écossais de Finn Russell.