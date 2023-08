L'Irlande a dévoilé la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde. Jonathan Sexton et sera le capitaine de l'Irlande alors que Cian Healy ne disputera pas le Mondial.

L'Irlande a son groupe pour la Coupe du monde. Andy Farrell a sélectionné ses 33 joueurs qui disputeront le Mondial en France. Parmi les choix notables du sélectionneur irlandais, Jonathan Sexton sera bien de la partie, lui qui n'a plus joué depuis la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Cian Healy, sorti sur blessure ce samedi face aux Samoa, doit lui déclarer forfait.

Our 33-player squad for Rugby World Cup! \u2618\ufe0f #TeamOfUs — Irish Rugby (@IrishRugby) August 27, 2023

Healy et Sexton joueront donc leur quatrième Mondial avec l'Irlande, tout comme Peter O'Mahony. L'inusable flanker du XV du Trèfle apportera son expérience et sa science de la touche dans une poule très relevée.

Choc de titans en prévision

Après un Grand chelem dans le Tournoi, l'Irlande vise a minima une demi-finale pour le prochain Mondial. Jamais dans leur histoire les Irlandais n'ont réussi à passer le stade des quarts de finale. Dans une poule infernale, avec l'Afrique du Sud, l'Écosse et les Tonga, le XV du Trèfle aura fort à faire.

La liste de l'Irlande Les avants : Dave Kilcoyne, Andrew Porter, Finlay Bealham, Tadhg Furlong, Tom O'Toole, Ronan Kelleher, Rob Herring, Dan Sheehan, Tadhg Beirne, Iain Henderson, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, James Ryan, Ryan Baird, Jack Conan, Caelan Doris, Josh van der Flier, Peter O'Mahony. Les arrières : Craig Casey, Jamison Gibson-Park, Conor Murray, Jack Crowley, Jonathan Sexton, Ross Byrne, Bundee Aki, Robbie Henshaw, Garry Ringrose, Stuart McCloskey, Keith Earls, Mack Hansen, Hugo Keenan, James Lowe, Jimmy O'Brien.

"Nous ne nous faisons aucune illusion sur l'ampleur de la tâche qui nous attend, à commencer par la Roumanie lors de notre premier match de poule. Nous relèverons chaque défi au fur et à mesure, en nous appuyant sur les expériences et les leçons que nous avons apprises en tant que groupe au cours des quatre dernières années, et avec nos supporters voyageant en nombre, nous travaillerons dur pour faire de ce Mondial un tournoi inoubliable" a notamment déclaré Andy Farrell.