Jacques Nienaber a dévoilé la liste des 33 joueurs sud-africains qui participeront à la Coupe du monde. Le sélectionneur des Springboks a notamment fait le choix de se priver de trois joueurs cadres : Lukhanyo Am, Lood de Jager et Handré Pollard. Siya Kolisi est lui bien présent malgré sa blessure au genou.

Surprise(s) de taille en Afrique du Sud. Lukhanyo Am, Handré Pollard et Lood de Jager ne figurent pas dans la liste des 33 joueurs sélectionnés par Jacques Nienaber pour disputer le Mondial (8 septembre - 28 octobre). Blessés, l'ouvreur et le deuxième ligne ont donc perdu leur course contre-la-montre pour rallier la France. À l'inverse, l'absence du centre des Sharks est un choix fort de Nienaber. Am restait sur quatre sélections d'affilée mais a dû sortir à la mi-temps d'Argentine - Afrique Sud, après une blessure à l'échauffement.

La liste de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde Avants : Ox Nche, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Malcolm Marx, Eben Etzebeth, RG Snyman, Marvin Orie, Jean Kleyn, Marco van Staden, Siya Kolisi (cap), Pieter-Steph du Toit, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Deon Fourie, Franco Mostert Arrières : Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Grant Williams, Cobus Reinach, Manie Libbok, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Manie Libbok, Damian Willemse, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Makazole Mapimpi, Willie Le Roux

Avec ces absents, l'Afrique du Sud devra faire l'ensemble de la compétition avec un seul demi d'ouverture de métier, en la personne de Manie Libbok. Damian Willemse, joueur polyvalent par excellence, devrait le seconder. Le Montpellierain Cobus Reinach fait aussi partie de la liste, avec trois autres demi de mêlée.

Siya Kolisi revient à temps et sera capitaine

L'autre interrogation de cette liste était de savoir si le futur joueur du Racing Siya Kolisi serait disponible pour la compétition. Après un long suspense, Jacques Nienaber a finalement appelé son joueur, qui sera le capitaine des champions du monde en titre pour le Mondial.

Dans un paquet d'avants monstrueux sur le papier, on retrouve de nombreux joueurs qui ont joué en France ou qui vont le découvrir. On pense notamment au seconde ligne Eben Etzebeth qui sera encore une fois un homme fort d'une équipe sud-africaine placée dans la "poule de la mort", avec l'Irlande, l'Ecosse, la Roumanie et les Tonga.