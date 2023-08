Esteban Meneses, sélectionneur de l'Uruguay a dévoilé sa liste des 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre). Plusieurs joueurs évoluant en France font partie du groupe.

Après la France, la Namibie ou encore le pays de Galles, l'Uruguay a, à son tour, dévoilé une liste de 33 joueurs qui poseront leurs valies à Avignon pour le Mondial. Pour rappel, l'Uruguay est dans la poule A et affrontera la France le 14 septembre à Lille.

Dans ce groupe, composé de 18 avants et 15 trois-quarts, pas moins de sept joueurs évoluent en France, dont deux en Top 14 : le castrais Santiago Arata et le bayonnais Manuel Leindekar.Peñarol Montevideo, club emblématique de la capitale uruguayenne, est l'équipe la plus représentée avec au total 19 joueurs convoqués avec la sélection.

Le groupe

Les avants : Felipe Aliaga, Diego Arbelo, Manuel Ardao, Matias Benitez, Lucas Bianchi, Santiago Civetta, Carlos Deus, Manuel Diana, Eric Dosantos, Ignacio Dotti, Facundo Gattas, German Kessler, Manuel Leindekar, Ignacio Peculo, Reinaldo Piussi, Guillermo Pujadas, Juan Manuel Rodriguez, Mateo Sanguinetti.

Les arrières : Juan Manuel Alonso, Santiago Alvarez, Baltazar Amaya, Santiago Arata, Felipe Arcos Perez, Bautista Basso, Felipe Berchesi, Felipe Etcheverry, Ignacio Facciolo, Nicolas Freitas, Tomas Inciarte, Gaston Mières, Agustin Ormaechea, Rodrigo Silva, Andres Vilaseca.

