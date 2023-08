Ce mercredi matin, le sélectionneur de la Roumanie, Eugen Apjok, a dévoilé les 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde 2023. On retrouve quelques visages connus dans l'Hexagone, notamment des pensionnaires de Pro D2.

Après ses deux premiers matchs de préparation soldés par deux défaites 17-31 contre les USA, et 56-6 contre la Géorgie, la Roumanie n'a plus qu'un match face à l'Italie ce samedi à 18h30 pour se préparer à une Coupe du monde très difficile. Présent dans le chapeau 5 lors du tirage au sort, la Roumanie est sur le papier une des équipes les plus faibles de ce mondial, et le hasard l'a placé dans la poule de la mort. Elle affrontera l'Irlande, l'Afrique du sud, l'Écosse, puis le Tonga.

Le sélectionneur, Eugen Apjok, a donc dévoilé les 33 membres de cette périlleuse aventure. On y retrouve des pensionnaires de Pro D2 comme, Adrian Motoc (Biarritz), Gheorge Gajion (Mont de Marsan), Taylor Gontinéac (Rouen), Mihai Macovei (Bassin d'Arcachon (N2))...

À noter qu'Atila Septar (Provence Rugby) a quitté la préparation pour des raisons personnelles.