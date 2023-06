Après la conclusion du Top 14 le samedi 17 juin et la victoire du Stade toulousain en finale contre La Rochelle, c'est l'heure du grand bilan. À Clermont, les résultats n'ont pas pris le dessus sur les nombreux problèmes extra-sportifs.

Départ de Penaud, affaire Haouas, changement d'entraîneur et résultats mitigés, la saison 2022-2023 de l'ASM Clermont Auvergne n'est clairement pas une réussite. D'un point de vue sportif d'abord, Clermont n'a pas su rivaliser avec les grosses écuries du championnat. Pourtant, en début de saison, le club auvergnat avait de bons résultats avec notamment deux victoires de rang contre La Rochelle (22-13) et face à Lyon (43-20) ainsi que plusieurs points de bonus décrochés permettant aux Jaune et Bleu d'être dans le top 6 pendant 5 journées.

Après ce début de saison, Clermont ne remporte aucun match entre le 22 octobre et le 3 décembre obligeant la direction à se séparer de son entraîneur principal Jono Gibbes en janvier 2023. Ce dernier est remplacé par Christophe Urios qui vient, lui aussi, de se faire licencier à l'UBB.

Avec ce nouvel entraîneur, les résultats sont plus encourageants mais l'ASM ne parvient toujours pas à briller, notamment hors de ses bases où Clermont n'a gagné qu'un seul match en Top 14, c'était face à l'USAP en début de saison (10-20).

De nombreux problèmes extra-sportifs

Outre le changement d'entraîneur à la mi-saison, Clermont a également connu de nombreuses autres difficultés hors du terrain. En décembre, l'ailier international Damian Penaud annonce officiellement son départ pour rejoindre l'UBB, l'ASM perd alors son joueur phare.

Dans le même temps, Alexandre Lapandry, ancien cadre du vestiaire, dénonce publiquement une mauvaise gestion des commotions par le club auvergnat. Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Sébastien Vahaamahina de s'en prendre aux dirigeants clermontois, lui qui a dû mettre un terme à sa carrière de joueur après avoir reçu une commotion lors de la rencontre face aux Stormers le 10 décembre 2022.

En fin de saison, l'ASM Clermont Auvergne a, encore une fois, dû faire face à une affaire extra-sportive. Mohamed Haouas, qui avait signé un contrat avec le club puydomois à partir de 2023, a été attaqué en justice pour violences conjugales. Avec cette nouvelle histoire, la direction du club clermontois a annoncé vouloir mettre fin au contrat de l'international Français, demande qui a été rejetée ce lundi 26 juin par le conseil des prud'hommes.

Le joueur : Baptiste Jauneau et la jeunesse au pouvoir

Au milieu de ces nombreuses affaires extra-sportives, deux joueurs issus du centre de formation de l'ASM se démarquent : Killian Tixeront (21 ans) et Baptiste Jauneau (19 ans). Ce dernier a pu profiter de la longue blessure de Kévin Viallard pour avoir du temps de jeu et même gagner une place de titulaire devant l'expérimenté Sébastien Bézy. En 24 matchs de Top 14, le demi de mêlée a été titularisé 10 fois et inscrit 6 essais.

Ayant acquis la confiance de Christophe Urios, l'international U20 français a prolongé son contrat jusqu'au mois de juin 2026. Actuellement, il dispute la Coupe du monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud. En Auvergne, Baptiste Jauneau est vu comme le "futur" Morgan Parra par les supporters. La saison prochaine, il sera en concurrence avec Sébastien Bézy ainsi qu’Enzo Sanga, de retour au club.

Saison 2023-2024 : un retour parmi les cadors ?

Après une saison 2022-2023 agitée, l'ASM CA a décidé de se reprendre en main. Jean-Michel Guilon, président du club, a été démis de ses fonctions et remplacé par Jean-Claude Pats. Quelques semaines plus tard le groupe Michelin est devenu actionnaire à 100% du club auvergnat. Ces deux annonces symbolisent le renouveau que veut se donner l'équipe auvergnate.

De son côté, Christophe Urios poursuit son recrutement avec des arrivées de taille comme Pierre Fouyssac, Marcos Kremer ou encore Benjamin Urdapilleta. Le demi d'ouverture argentin viendra concurrencer Jules Plisson et Anthony Belleau, arrivés en Auvergne l'été dernier.

Avec le départ de Damian Penaud, Clermont n'aura aucun joueur de son effectif convoqué par les Bleus à la Coupe du monde. Un mal pour un bien qui va permettre à une grande partie de l'équipe de poursuivre les entraînements, presque au complet, durant la compétition.

Sans pépins physiques ni problèmes extra-sportifs, l'ASM Clermont Auvergne peut espérer réaliser une meilleure saison en Top 14, mais aussi sur la scène européenne en Challenge Cup.