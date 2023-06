Ce mercredi après-midi se déroulait le tirage au sort de la Challenge Cup. Les six clubs français connaissent désormais leurs adversaires, dans une compétition qui accueillera la saison prochaine deux invités encore inconnus.

Ça y est, les six clubs français qualifiés en Challenge Cup sont fixés quant à leur avenir. Ce mercredi, l'EPCR a dévoilé lors d'un tirage au sort les trois poules de Challenge Cup pour la saison 2023/24. Dans chacun des groupes se trouvent deux clubs français : Pau et Oyonnax seront dans la poule 1, Perpignan et Montpellier dans la poule 2 et Castres et Clermont dans la poule 3.

D'ailleurs, cette dernière poule semble être la plus relevée et pourrait clairement ressembler à un groupe de Champions Cup. Castrais et Clermontois devront croiser le fer avec Edimbourg, Gloucester, les Scarlets et une des deux équipes invitées par l'EPCR a jouer la compétition l'an prochain. Pour rappel, les clubs français ne s'affronteront pas lors de la phase préliminaire, mais joueront les quatre autres équipes de la poule.

Deux invités pas encore connus

Pour son retour en Challenge Cup, Oyonnax héritera de son côté d'une poule relevée. Aux côtés de Pau, les Oyomen devront se coltiner les terribles sud-africains des Sharks, ainsi que les Dragons, Zebre Rugby et la deuxième équipe invitée par l'EPCR. À noter que les deux clubs invités ne sont pas encore connus.

Enfin, Montpellier et Perpignan hériteront de la poule 2, dans laquelle ils affronteront les Ospreys, Newcastle, les Lions et Benetton Rugby. Cette poule semble être la plus abordable pour les clubs français.

Poule 1

- Invité 1

- Pau

- Dragons

- Zebre Rugby

- Oyonnax

- Cell C Sharks

Poule 2

- Ospreys

- Perpignan

- Newcastle

- Lions

- Montpellier

- Benetton Rugby

Poule 3

- Edimbourg

- Castres

- Clermont

- Invité 2

- Gloucester

- Scarlets