Jean-Claude Pats remplacera Jean-Michel Guillon à la présidence de Clermont la saison prochaine. Issu de l’entreprise Michelin comme son prédécesseur, Pats devrait trancher par son style et son approche du rugby.

Changement d’ère à Clermont. Comme annoncé par Midi Olympique ce dimanche, l’ASM va bien changer de président le 1er juin prochain. Jean-Claude Pats succèdera à Jean-Michel Guillon à la tête du club auvergnat pour essayer de retrouver les sommets du rugby français et européen. La passation de pouvoir entre les deux hommes témoigne d’une volonté forte de changement, tout en restant dans la continuité historique de l’ASM.

Comme Guillon, Jean-Claude Pats est lui aussi Directeur du personnel chez Michelin, entreprise qu’il a toujours connu. À 60 ans, ce cadre de "Bib" et diplômé de Sciences-Po (1988) faisait également partie du conseil d’administration de l’ASM Clermont et a notamment influé sur le choix de miser sur Christophe Urios après le licenciement de Jono Gibbes, en janvier dernier. Issu du "même moule" que son prédécesseur, le style de Jean-Claude Pats semble pourtant trancher avec celui de Jean-Michel Guillon.

Un passionné de rugby

L’actuel président de Clermont était arrivé aux commandes de l’ASM sans histoire particulière avec le ballon ovale, à l’instar de René Fontès avant lui (président entre 2004 et 2013). Jean-Claude Pats a lui quatre fils ayant joué dans les catégories jeunes de l’ASM, dont Maximilien, champion de France Espoirs en 2010. Fidèle de la tribune Phliponeau, réputée pour accueillir les Ultras du club, Pats s’est également fait plus présent lors des initiatives et séminaires organisés dans le cadre de "Entreprises ASM en mêlées".

Réputé comme "disruptif et passionné" par ses actuels collègues, Pats arrive devant un énorme défi aux côtés de Christophe Urios : réveiller le volcan clermontois aujourd’hui bien endormi. D’ici au 1er juin, Jean-Claude Pats devrait être accompagné par Jean-Michel Guillon pour faciliter la transition.