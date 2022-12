Les mots d’Arthur Iturra à la mi-temps ont surement pesé, car on aura vu deux visages de cette formation clermontoise pour cette confrontation inédite face à la franchise sud-africaine, victorieuse du dernier URC. Clermont, malmené durant 40 minutes par une redoutable formation des Stormers, agressive, s’est totalement métamorphosé au retour des vestiaires pour finalement imposer à son tour son rythme (et son jeu) et décrocher ce succès.

À l’image de l’énergie dans le jeu au sol de l’ancien Lyonnais et Grenoblois Deon Fourie, les Stormers ont fait le choix de priver l’ASM de ballons et de munitions dès l’entame. Avec un jeu au pied performant, une touche propre et une défense en place, c’est tout un collectif sud-africain qui a donné la sensation de rapidement prendre la mesure de la Coupe d’Europe. Après des échanges de pénalités entre Libbok (14e et 21e) et Plisson (19e), Fourie a justement marqué le premier essai derrière un porté (28e).

Puis une autre pénalité de Blommetjies juste avant la mi-temps est venu bonifier ce premier acte maitrisé de la part des Sud-Africains (37e, 3-14).

Chacun sa période, l’ASM plus efficace

Bousculés, les Auvergnats ont su aller chercher le soutien de leur public en montrant un tout autre visage après la pause, incarné par la puissance des avants et la fougue des trois-quarts. Alex Newsome est le premier à s’être ouvert le chemin de l’en-but, suite à une longue séquence dans les 22m débouchant sur un ballon écarté sur l’aile, et un plongeon décisif (48e, 8-14 puis 10-14). Mais c’est à l’heure de jeu qu’Alivereti Raka est parvenu à donner pour la première fois l’avantage aux siens, là encore après un bon travail de fixation permettant ensuite d’écarter pour trouver des espaces sur la largeur, et profiter de la puissance de l’international tricolore, résistant aux retours défensifs pour s’en aller aplatir le deuxième essai des Clermontois (63e, 18-14).

Grâce également à un bon Jules Plisson, notamment auteur d’un drop bien senti (71e), l’ASM s’est ensuite montrée performante dans sa gestion du score pour préserver à la fois un premier succès pour son entrée en lice, et éviter un retour des Stormers, finalement trop loin du point de bonus défensif.