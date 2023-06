Par un communiqué publié ce vendredi, l'ASM Clermont a annoncé que le groupe Michelin devenait actionnaire à 100% du club auvergnat, avec pour objectif "de pérenniser le club et d'accompagner son projet de transformations". Le but de cette opération est clair : atteindre de nouveau l'excellence sportive.

Clermont continue d'écrire son histoire. Mardi, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, l'ASM a approuvé l'entrée au capital de la Compagnie Financière Michelin, capital détenu jusqu'à présent très majoritairement par l'ASM Omnisports. Ainsi, le groupe Michelin devient actionnaire à 100% du club, comme il l'avait déjà été par le passé. Le but de ce choix fait a été guidé par une volonté de pérenniser le club dans l'élite du rugby français, alors que le modèle économique du monde professionnel est de plus en plus "fragile. "L'engagement du groupe Michelin comme actionnaire permettra au club de construire de nouvelles fondations stables sur le plan économique. A terme, le groupe Michelin n'a pas vocation à rester l'unique actionnaire de I'ASM Clermont Auvergne. Une fois la performance sportive et les résultats économiques retrouvés, l'objectif du groupe Michelin et du club sera d'ouvrir le capital à d'autres partenaires du territoire."

Un poste de Directeur Général créé

Bien sûr, le communiqué explique aussi que tout cela est fait pour que le club retrouve de grandes ambitions sportives. "L'ambition partagée du groupe Michelin et de l'ASM Clermont Auvergne est que l'équipe professionnelle retrouve au plus vite ses ambitions sportives tout en faisant rayonner la marque et l'image des « Jaune et Bleu ». Dans cette perspective, le soutien du groupe Michelin permettra à l'ASM Clermont Auvergne de construire un projet solide et durable pour pérenniser et développer le club." Il est aussi annoncé qu'un poste de Directeur Général a été créé et confié à Benoît Vaz. Ce dernier "aura pour mission de seconder Jean-Claude Pats, président du club depuis le 1er juin 2023, en prenant en charge la gestion et le développement opérationnel de l'ensemble des activités de l'ASM Clermont Auvergne."