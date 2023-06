C'est désormais officiel, Pierre Fouyssac portera le maillot de Clermont la saison prochaine. L'ancien toulousain a signé pour trois saisons avec le club.

L'ASM Clermont Auvergne continue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Après Enzo Sanga, Benjamin Urdapilleta ou encore Joris Jurand, c'est Pierre Fouyssac qui vient compléter la ligne de trois-quarts Jaune et Bleu.

Le centre toulousain, Pierre Fouyssac (28 ans) rejoint l’Auvergne pour les trois prochaines saisons.

Le joueur de 28 ans, formé à Agen, va connaître son troisième club professionnel après cinq saisons à Toulouse et trois titres de champion de France. Cette saison, il n'a disputé que six matchs avec son club pour un essai inscrit. Pierre Fouyssac a la particularité de pouvoir couvrir le poste de centre et d'ailier. Cette saison, il a aussi dépanné troisième ligne.

Quelques matchs avec France 7

Dans le communiqué officiel de Clermont, Christophe Urios s'est exprimé au sujet de la venue de sa recrue : "C’est un joueur ultra-polyvalent capable de jouer premier ou deuxième centre, doté d’un super état d’esprit. Il est revanchard après son passage à Toulouse où il n’est jamais facile de s’imposer. C’est le genre de joueurs que j’aime bien recruter avec déjà de solides bagages, de l’expérience, du caractère."

En 2014, Pierre Fouyssac a joué 11 matchs avec l'équipe de France à sept, après être passé par l'équipe de France de rugby développement. Avec cette signature, Clermont renforce son effectif après plusieurs départs de taille comme celui de Damian Penaud. Pierre Fouyssac retrouvera Julien Hériteau, son coéquipier au centre avec qui il jouait à Agen.