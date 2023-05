L'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta s'est officiellement engagé avec l'ASM Clermont pour la saison prochaine. Après huit saisons à Castres, il quittera le CO en laissant une trace importante.

Le CO perd son maître à jouer, et Christophe Urios retrouve son ancien joueur. Comme nous l'avions évoqué, l'ASM était bien intéressé par le profil de l'Argentin. Le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta s'est officiellement engagé avec l'ASM Clermont ce jeudi.

L'ouvreur argentin, Benjamin Urdapilleta meilleur réalisateur en activité du Top 14, sera bien Clermontois la saison prochaine (1+1)



plus d'infos https://t.co/h0w1yDU65Z

Le meilleur réalisateur en activité du Top 14 retrouvera Christophe Urios, son ancien entraîneur à Castres. Il s'est engagé pour une année avec une autre en option. Après des débuts avec Oyonnax, déjà entraîné à l'époque par Christophe Urios, le demi d'ouverture avait rejoint son coach dans le Tarn. Huit saisons, 176 matchs disputés sous le maillot castrais et un titre de champion de France en 2018 : Benjamin Urdapilleta laissera une trace importante dans le club présidé par Pierre-Yves Revol.

Trois ouvreurs à Clermont

A 37 ans, Urdapilleta se lance un dernier défi dans sa carrière en rejoignant l'ASM. Il tentera d'aider les Jaunards à retrouver les premières places du championnat. En effet, cette saison Clermont connaît une saison très difficile avec une onzième place en Top 14 et une élimation en quart de finale de Challenge Cup sur la pelouse des Scarlets. Avec la signature de Benjamin Urdapilleta, l'ASM aura trois ouvreurs à sa disposition avec Anthony Belleau et Jules Plisson.

"Il a marqué le club de son empreinte"

Dans un communiqué publié après l'annonce de son départ, le club tarnais a réagi au départ de son ouvreur par la voix de son président Pierre-Yves Revol : "Nous aurions souhaité qu’il termine la saison prochaine au CO en jouant mais aussi en accompagnant la progression de nos joueurs JIFF. Il a choisi une autre option dans un autre club où il pourra s’épanouir différemment. Bien sûr que c’est un regret qu’il ne termine pas ici mais cela n’enlève rien à son parcours fabuleux. Il a marqué le club de son empreinte par ses qualités et son mental de leader et de gagneur, ce mental qui le pousse à relever un ultime challenge. On lui souhaite le meilleur et on va préparer la suite."

La suite pour le CO a déjà plus ou moins été annoncée. En plus de la présence de Louis Le Brun, qui représente l'avenir du club à l'ouverture, le club champion de France en 2018 a déjà annoncé la signature du Rochelais Pierre Popelin, en manque de temps de jeu au Stade rochelais. "Le CO, c’est un collectif qui doit préparer la succession de tous ses joueurs y compris ceux à qui nous sommes le plus attachés et qui sont les plus méritants. Certains trouveront que nous n’avons pas fait assez d’efforts pour le retenir, d’autres diront qu’il fallait bien préparer sa succession un jour ou l’autre, c’est ainsi. Désormais l’an prochain nous comptons sur deux joueurs JIFF à ce poste Louis le Brun et Pierre Popelin. À titre personnel, c’est un crève-cœur de le voir partir car c’est un exemple de professionnalisme et un garçon très attachant mais maintenant d’autres joueurs devront se lever pour reprendre son leadership.’’Benjamin Urdapilleta pourra faire ses adieux à son public de Pierre-Fabre à l'occasion de la dernière journée de championnat et la réception de Perpignan, le dernier week-end de mai.