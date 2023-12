L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce 25 décembre, on évoque les ailiers. Alors, qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Damian Penaud (France)

14 essais en 11 matchs avec l'équipe de France en 2023, faut-il rajouter quelque chose ? Penaud a réalisé une grande année en Bleu, et met tous ses concurrents dans le rétroviseur.

27 ans, 1,88m, 97kg

Avec la France : 11 matchs joués, 11 fois titulaire, 14 essais

Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

Lui aussi est un finisseur extraordinaire. Lors de la Coupe du monde, il a égalé le nombre d'essais inscrits sur un Mondial avec huit réalisations, mais il n'a pas réussi à soulever le trophée Webb-Ellis en France.

25 ans, 1,88m, 94kg

Avec la Nouvelle-Zélande : 10 matchs joués, 10 fois titulaire, 10 essais

Louis Bielle-Biarrey (France)

La révélation de cette année en équipe de France, c'est lui. Le Bordelais, qui a connu sa première sélection en août face à l'Ecosse, a gagné sa place de titulaire durant la Coupe du monde. A le voir aux côtés des Dupont, Penaud ou autres Ramos, on a l'impression qu'il sera là pour de nombreuses années.

20 ans, 1,85m, 84kg

Avec la France : 7 matchs joués, 6 fois titulaire, 5 essais

Mark Telea (Nouvelle-Zélande)

Il a moins marqué que son compatriote Jordan, mais il est peut-être meilleur dans le jeu. Absent en quart de finale, il fut impressionnant en demi-finale et en finale, malgré la défaite contre l'Afrique du Sud.

27 ans, 1,86m, 94kg

Avec la Nouvelle-Zélande : 7 matchs joués, 7 fois titulaire, 4 essais

Cheslin Kolbe (Afrique du Sud)

Depuis son départ du Stade toulousain, on avait un peu perdu le magnifique Cheslin Kolbe. Nous l'avons retrouvé durant la Coupe du monde où il fut indiscutable et tranchant. Son contre sur la transformation de Thomas Ramos nous fait encore cauchemarder...

30 ans, 1,71m, 76kg

Avec l'Afrique du Sud : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 3 essais

9 matchs et 6 essais pour Arendse avec l'Afrique du Sud en 2023.

Duhan Van der Merwe (Ecosse)

Peut-être moins à son avantage en 2023, Duhan Van der Merwe n'en reste pas moins un fabuleux finisseur. Il a seulement 28 ans et les Ecossais vont compter sur lui lors du prochain Tournoi des 6 Nations pour faire mieux que leur 3e place de cette année.

28 ans, 1,93m, 106 kg

Avec l'Ecosse : 11 matchs joués, 11 fois titulaire, 7 essais

Kurt-Lee Arendse (Afrique du Sud)

Avec Kolbe, ils font la paire et le bonheur de la nation arc-en-ciel. Avec sa vitesse et ses appuis, Arendse électrise les défenses adverses. Un ailier rapide, complet, et champion du monde.

27 ans, 1,76m, 82kg

Avec l'Afrique du Sud : 9 matchs joués, 8 fois titulaire, 6 essais

James Lowe (Irlande)

Rappelez-vous de son essai litigieux lors du dernier Irlande - France. James Lowe est toujours crucial dans le collectif irlandais, même si sa présence n'a pas suffi pour amener l'Irlande sur le toit du monde. Il sera, comme souvent, à surveiller de près lors du prochain 6 Nations.

31 ans, 1,88m, 105kg

Avec l'Irlande : 11 matchs joués, 11 fois titulaire, 6 essais

Mateo Carreras (Argentine)

Grand par le talent, Mateo Carreras a été l'un des visages du Mondial en France. Et nous allons pouvoir profiter de sa vitesse dès la saison prochaine après sa signature à Bayonne.

24 ans, 1,73m, 84 kg

Avec l'Argentine : 10 matchs joués, 10 fois titulaire, 6 essais

Mark Nawaqanitawase (Australie)

Dans le marasme australien, Mark Nawaqanitawase a tiré son épingle du jeu. Comme Van der Merwe, il a physique assez impressionnant qu'il utilise parfaitement pour breaker les défenses adverses.

23 ans, 1,91m, 100kg

Avec l'Australie : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 4 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !