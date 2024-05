Le XV de France développement ne devrait pas défier la sélection mondiale. Alors que le match était prévu le 22 juin prochain à Bilbao, les conditions de sécurité nécessaires ne sont pas réunies par l’organisateur (Live Rugby).

La rencontre entre le XV de France développement et la sélection mondiale, prévue le 22 juin, ne devrait pas avoir lieu. Live Rugby, l’organisateur du match, n’a pas réuni les conditions nécessaires de sécurité pour donner le coup d’envoi du match, selon les informations de France Bleu Pays Basque, qui annonce également que Live Rugby souhaite désormais "restituer le montant total des entrées". Plus précisément, le pessimisme est de rigueur à ce jour, même si une réunion de la dernière chance se tiendra le lundi 13 mai pour tenter de maintenir la rencontre.

Owen Farrell et les frères Vunipola étaient prévus

Ce match, qui devait avoir lieu une semaine avant la finale de Top 14, devait mettre en scène certains des joueurs français non qualifiés pour les demi-finales du championnat. Camille Lopez, Maxime Machenaud ou Owen Farrell étaient notamment prévus pour être sélectionné avec ce fameux XV mondial, entraîné par Ian Foster et Patrice Collazo. Pour rappel, l’équipe de France se rendra en Argentine pour sa traditionnelle tournée estivale. Les Bleus joueront trois rencontres face aux Pumas, le 6, 10 et 13 juillet prochains.