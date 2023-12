L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce dimanche, on évoque les maestro des sélections internationales, les demis d'ouverture. Alors, qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Handré Pollard (Afrique du Sud)

Le Springbok a littéralement offert la Coupe du monde à l'Afrique du Sud. Derrière une équipe gargantuesque, Handré Pollard est arrivé juste avant la phase finale et a ensuite livré un récital avec un 100% au pied, et notamment deux coups de pied capitaux face au XV de France et l'Angleterre. Blessé durant la première partie de l'année, Handré Pollard a ensuite montré qu'il était irrésistible dans les grands moments...

29 ans, 1,96m, 96kg

Avec Leicester : 19 matchs joués, 18 fois titulaire, 215 points marqués

Avec l'Afrique du Sud : 4 matchs joués, 2 fois titulaire, 33 points marqués

Richie Mo'unga (Nouvelle-Zélande)

À l'inverse du Springbok, le Néo-Zélandais a réalisé une année 2023 pleine, tant en club qu'en sélection. Avec les Crusaders, Richie Mo'unga a, par exemple, emmené ses coéquipiers vers un nouveau titre en Super Rugby. Parfait animateur dans le jeu de Scott Robertson, Mo'unga a logiquement pris les rênes de la Nouvelle-Zélande lors du Mondial. S'il a connu plusieurs échecs au pied, notamment en finale, le Crusader a été le régulateur des All Blacks durant toute la compétition.

29 ans, 1,79m, 85kg

Avec les Crusaders : 15 matchs joués, 15 fois titulaire, 174 points marqués

Avec la Nouvelle-Zélande : 12 matchs joués, 9 fois titulaire, 94 points marqués

Jonathan Sexton (Irlande)

C'est la dernière fois que le métronome irlandais apparaît dans cette sélection. Après la Coupe du monde, l'ouvreur du Leinster a pris une retraite bien méritée, à 38 ans. Il a quitté les terrains sur une note amère, le XV du Tréfle s'étant fait éliminer dès les quarts de finale de la Coupe du monde. Mais il a conduit son pays à un grand chelem lors du Tournoi des 6 Nations où il a encore conduit le jeu des siens avec brio, tout en étant régulier dans l'exercice du but. Une légende du rugby a raccroché les crampons...

38 ans, 1,88m, 90kg

Avec le Leinster : 1 match, 1 fois titulaire, 4 points marqués

Avec l'Irlande : 9 matchs, 9 fois titulaire, 93 points marqués

Owen Farrell (Angleterre)

Une année à deux visages pour le joueur des Saracens. Cela a commencé par un Tournoi des Six Nations très difficile pour les Anglais, où Owen Farrell n'a pas réussi à surnager. Cela s'est poursuivi avec un été morose outre-Manche, tant collectivement qu'individuellement, où il s'est signalé par une suspension suite à un plaquage dangereux face au pays de Galles, lors d'un match de préparation. Mais, à son retour, il a réussi à guider une Angleterre moribonde à une troisième place lors de la Coupe du monde. Owen Farrell a fait du Farrell. Son jeu pragmatique passant souvent par du jeu au pied a donné de la confiance à une équipe qui en manquait cruellement, tout en étant toujours aussi précis face aux perches...

32 ans, 1,88m, 92kg

Avec les Saracens : 13 matchs, 13 fois titulaire, 144 points marqués

Avec l'Angleterre : 11 rencontres, 10 fois titulaire, 112 points marqués

Matthieu Jalibert (France)

L'année internationale de Matthieu Jalibert a débuté à Rome, avec une entrée fracassante qui a sauvé un XV de France dans la panade... Après s'être blessé au milieu du Tournoi, il a été à la baguette de la France lors de la Coupe du monde. S'il a souvent été moins offensif que lors de ses rencontres avec Bordeaux en club, il a réussi à faire la différence sur plusieurs fulgurances, et les prémices de son duo prolifiques à l'UBB avec Damian Penaud ont été observées.

25 ans, 1,84m 86kg

Avec Bordeaux-Bègles : 11 matchs, 10 fois titulaire, 72 points

Avec la France : 10 matchs, 6 fois titulaire, 16 points inscrits

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !