L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce lundi, on évoque les deuxièmes centres. Alors, qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande)

Quand vous êtes un amoureux du rugby, vous ne pouvez qu'aimer Rieko Ioane. Pardi, quel joueur ! Le Néo-Zélandais illumine la planète ovale depuis de nombreuses années et les spectateurs ont pu une nouvelle fois le voir à l'œuvre pendant la dernière Coupe du monde en France. En défense, c'est parfois plus difficile pour lui, mais son association avec Barrett a fait des merveilles et les Blacks ont tenu leurs rangs en atteignant la finale du Mondial face à l'Afrique du Sud.

26 ans, 1,89m, 103kg

Avec la Nouvelle-Zélande : 10 matchs joués, 9 fois titulaire, 3 essais

Garry Ringrose (Irlande)

Il a décroché un grand chelem avec l'Irlande à l'hiver dernier et a atteint la finale de la Champions Cup face à La Rochelle. Ballon en main, Garry Ringrose est impeccable, toujours très propre et capable de percer n'importe quelle défense. En défense, il a parfois de (gros) trous d'air.

28 ans, 1,86m, 90kg

Avec l'Irlande : 10 matchs joués, 9 fois titulaire, 3 essais

Gaël Fickou (France)

Est-il le meilleur numéro 13 du monde en 2023 ? C'est loin d'être une évidence. Mais Gaël Fickou n'est jamais très loin lorsqu'on dresse une liste des plus grands talents à son poste. Sa Coupe du monde est certes en demi-teinte, mais il est le patron de la défense française, qui n'a pas été ridicule loin de là en 2023. Son association avec Jonathan Danty a donné des sueurs froides à beaucoup d'entraîneurs dans le monde, et ce n'est pas un hasard si Fickou est titulaire en équipe de France depuis tant d'années.

29 ans, 1,90m, 100kg

Avec l'équipe de France : 11 matchs joués, 11 fois titulaire, 2 essais

Jesse Kriel (Afrique du Sud)

Il n'est pas le plus impressionnant en attaque, c'est une certitude. Mais Jesse Kriel a été important dans le succès mondial de l'Afrique du Sud. Le trois-quart centre s'est retrouvé avec des cadors en face de lui, et il n'a jamais semblé dépassé par les événements. Pour le passer en défense, il faut se lever de bonne heure. Il a donc sa place dans ce classement, comme beaucoup d'internationaux sud-africains.

29 ans, 1,86m, 98kg

Avec l'Afrique du Sud : 10 matchs joués, 7 fois titulaire, 3 essais

Waisea Nayacalevu (Fidji)

La magie. Si vous avez quelques minutes à passer entre les fêtes, allez donc regarder les plus belles actions de Waisea. Connu dans notre championnat, il a réalisé une belle Coupe du monde, sur le terrain mais aussi en tant que leader d'une sélection fidjienne qui a réussi à éliminer l'Australie en phase de poule du Mondial.

33 ans, 1,93m, 105kg

Avec les Fidji : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 5 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !