L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce samedi, on évoque les numéros 8, ces troisièmes lignes féroces si indispensables en touche, dans les rucks ou encore dans les mêlées. Alors, qui selon vous a été le plus fort en 2023 ?

Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

On commence bien entendu par celui qui a été élu meilleur joueur de l'année par World Rugby. Ardie Savea a réalisé une Coupe du monde XXL. Le capitaine des All Blacks est le facteur X de la Nouvelle-Zélande. Impérial dans les grattages, en touches, dans les maules ou encore sur les plaquages, difficile de lui trouver des points négatifs. Ardie Savea, fraîchement arrivé au Japon chez les Kobelco Steelers, est un véritable meneur d'hommes infatigable sur le terrain.

30 ans, 1,90m, 103kg

Avec les Hurricanes : 12 matchs joués, 12 fois titulaire, 8 essais

Avec la Nouvelle-Zélande : 11 matchs, 11 fois titulaire, 4 essais

Caelan Doris (Irlande)

Le troisième ligne irlandais fait partie des trois meilleurs numéros 8 du monde. À peine 25 ans, le joueur du Leinster fait preuve de maturité dans son jeu. Caelan Doris est d'une efficacité stupéfiante, notamment en défense : avec des plaquages chirurgicaux comme il en a la recette. L'avant est un atout du XV du Trèfle avec ces courses à répétition et son activité sur le terrain. Il a notamment été essentiel lors de la victoire de l'Irlande aux 6 Nations, tournoi dans lequel il a été élu meilleur joueur.

25 ans, 1,93m, 106kg

Avec le Leinster : 9 matchs joués, 9 fois titulaire, 2 essais

Avec l'Irlande : 13 matchs, 12 fois titulaire, 4 essais

Grégory Alldritt (France)

Le voilà l'autre joueur qui figure parmi le top 3 des meilleurs 8 du monde. Le soldat français est un patron à la fois en Bleus et à la Rochelle. Sous son casque, se cache un véritable sécateur qui plaque tout sur son passage. Grégory Alldritt est un joueur précieux de l'ère Galthié sur qui le sélectionneur a posé une partie de son projet. Il fait preuve de leadership et de caractère, et cela à seulement 26 ans. Dure de penser que la Rochelle serait championne d'Europe et finaliste du Top 14 sans son capitaine.

26 ans, 1,91m, 114kg

Avec la Rochelle : 12 matchs joués, 10 fois titulaire, 2 essais

Avec la France : 11 matchs, 11 fois titulaire, 0 essai

Ben Earl (Angleterre)

Il est la révélation anglaise de la Coupe du monde. Ben Earl a su s'imposer dans l'effectif de Steve Borthwick, lui qui a disputé son premier Mondial. Tout comme les autres nominés de cette liste, l'Anglais est un plaqueur dans l'âme. Le troisième ligne des Saracens a fini meilleur plaqueur de Champions Cup la saison passée ... avec 82 plaquages ! Ben Earl fait partie de ces joueurs polyvalents capables aussi bien d'être brillant en 7 ou 8.

25 ans, 1,86m, 102kg

Avec les Saracens : 12 matchs joués, 11 fois titulaire, 2 essais

Avec l'Angleterre : 12 matchs, 9 fois titulaire, 1 essai

Jasper Wiese (Afrique du Sud)

On conclut cette liste cinq étoiles avec la lance Sud-africaine. Ses percées et ses percussions ont fait du bien aux Springboks. Bien qu’il soit parfois rentré en fin de match lors du Mondial, le perce-muraille de Leicester a fait des dégâts aux défenseurs. Il incarne bien la puissance des joueurs de l'Afrique du Sud en fracassant les lignes adverses, tout en étant un très bon plaqueur. Il a été chirurgical pendant la Coupe du monde avec 91% de plaquages réussis.

28 ans, 1,89m, 122kg

Avec les Leicester Tigers : 17 matchs joués, 16 fois titulaire, 4 essais

Avec l'Afrique du Sud : 8 matchs, 6 fois titulaire, 0 essai

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !