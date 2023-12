Damian Penaud n'en fini plus d'étaler toute sa classe. L'ailier international français a une nouvelle fois inscrit un essai, cette fois-ci face à Bristol lors de la deuxième journée d'Investec Champions Cup. Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes reviennent sur l'état de forme impressionnant du joueur bordelais.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Comme le refrain d'un tube de l'été qui devient tube de l'année : "Damian Penaud est impressionnant". Le nouveau joueur de l'UBB n'en fini plus d'affoler défenses et compteurs. Entre le XV de France et l'Union Bordeaux Bègles depuis août, il a inscrit 18 essais en douze rencontres et il n'est resté mué qu'à deux reprises.

Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes ont une nouvelle fois insisté sur ses performances hors-normes et sur la facilité qui semble le caractériser, le comparant même à un jeune rugbyman qui jouerait contre des adversaires plus petits que lui. Damian Penaud est-il aujourd'hui le meilleur ailier, voire le meilleur joueur du monde ? La question mérite d'être posée...