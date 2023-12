L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Au tour des numéros 4. Qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Deux postes par jour jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous offre l'opportunité d'élire votre XV mondial de l'année. Qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Tadhg Beirne (Irlande)

Le deuxième ligne irlandais est un indéboulonnable au poste de numéro 4 avec le XV du Trèfle. Avec son club de Munster il est plus installé au poste de numéro 5, mais y performe aussi, il y a inscrit 2 essais en 10 matchs. C'est avec l'Irlande qu'il s'illustre le plus, il gagne le tournoi des 6 nations et va jusqu'en quart de finale de Coupe du monde. Il marque trois essais pendant ce Mondial.

31 ans, 1,98m, 114kg

Avec le Munster : 10 matchs joués, 10 fois titulaire, 2 essais

Avec l'Irlande : 10 matchs, 9 fois titulaire, 3 essais

Eben Etzebeth (Afrique du Sud)

Le colosse springbok est bien connu en France, mais dans le monde aussi, où il effraie tout le monde. Avec les Sharks, le Springbok joue moins qu'avec sa sélection mais est indispensable, en 8 matchs il marque 6 essais. Avec son pays il remporte évidemment la Coupe du monde en inscrivant un essai face à la France en quart, un match où il sauve aussi les siens en interceptant un ballon de marque.

32 ans, 2, 03m, 126kg

Avec les Sharks : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 6 essais

Avec l'Afrique du Sud : 9 matchs joués, 9 fois titulaire, 2 essais

Thibaud Flament (France)

Le Français a certes joué avec le numéro 5 dans le dos pendant la Coupe du monde, mais il a passé son Tournoi des 6 nations en tant que numéro 4. Un tournoi qu'il a survolé, notamment en Anglettre où il marque un doublé mémorable. Avec Toulouse il joue également en troisième ligne mais s'y épanoui aussi, il remporte le Top 14.

26 ans, 2, 03m, 115 kg

Avec le Stade toulousain : 12 matchs joués, 8 fois titulaire, 2 essais

Avec la France : 13 matchs joués, 11 fois titulaire, 4 essais

Maro Itoje (Angleterre)

Le deuxième ligne anglais est toujours aussi indispensable avec le XV de la Rose. Il joue 80 minutes lors de tous les matchs du tournoi des 6 Nations et de la coupe du Monde, c'est dire son importance. Avec la Saracens il est également toujours titulaire et ne dispute jamais moins de 70 minutes.

29 ans, 1m95, 115kg

Avec les Saracens : 16 matchs joués, 16 fois titulaire, 2 essais

Avec l'Angleterre : 14 matchs joués, 14 fois titulaire, 1 essai

Brodie Retallick (Nouvelle-Zélande)

Avec les Chiefs, Retallick réalise une super saison qui se termine par une défaite en finale, il dispute 13 matchs, à chaque fois avec le numéro 4 dans le dos et inscrit quatre essais. Avec la Nouvelle-Zélande, il remporte le Rugby Championship puis s'incline de nouveau en finale de Coupe du monde. Il est titulaire sur sept de ses neuf matchs dont la finale.

32 ans, 2, 04m, 121 kg

Avec les Chiefs : 13 matchs joués, 13 fois titulaire, 4 essais

Avec la Nouvelle-Zélande : 9 matchs joués, 7 fois titulaire, 1 essai

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !