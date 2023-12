L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce samedi, on s'attaque aux métronomes du jeu, les demis de mêlée ! Alors, qui selon vous a été le plus fort en 2023 ?

Antoine Dupont (France)

Comment ne pas commencer cette liste par le "ministre de l'Intérieur" ? Antoine Dupont est un élément indispensable de l'ère Galthié. Ses sorties de balles et son inspiration à chaque course ont émerveillé le jeu de l'équipe de France. Des coups de génies et une anticipation du jeu qui lui son propre, mais le demi de mêlée est tout aussi efficace en défense. Sous le maillot Bleu ou du côté de Toulouse, Antoine Dupont a une nouvelle fois montré cette année qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde.

27 ans, 1,74m, 86kg

Avec le Stade toulousain : 19 matchs joués, 16 fois titulaire, 4 essais

Avec la France : 10 matchs, 10 fois titulaire, 1 essai

Faf de Klerk (Afrique du Sud)

Le vice et la roublardise à la sud-africaine. L'expérimenté Faf de Klerk a été une nouvelle fois important dans l'effectif de Rassie Erasmus, pour un deuxième sacre mondial d'affilée. Doté d'un jeu au pied précis et une rapidité d'exécution, le demi de mêlée est le régulateur du jeu féroce des Springboks. Il n'hésite pas parfois à s'engouffrer seul dans les failles en défense et surprendre ses adversaires.

32 ans, 1,73m, 88kg

Avec les Canon Eagles : 0 match joué

Avec l'Afrique du Sud : 9 matchs, 5 fois titulaire, 0 essai

Aaron Smith (Nouvelle-Zélande)

C'est l'homme à la baguette de la marée noire néo-zélandaise. Pour sa dernière Coupe du monde, Aaron Smith a une nouvelle fois été le maître à jouer avec ses passes chirurgicales. C'est une qualité qu'il a mise au service des All Blacks tout au long de sa carrière. La Nouvelle-Zélande est réputée d'avoir un jeu rapide et précis, notamment grâce aux ballons délivrés par le demi de mêlée.

35 ans, 1,73m, 81kg

Avec les Hurricanes :9 matchs joués, 9 fois titulaire, 3 essais

Avec la Nouvelle-Zélande : 11 matchs, 9 fois titulaire, 6 essais

Jamison Gibson-Park (Irlande)

L'Irlandais a su faire sa place de titulaire au sein du XV du Trèfle, au détriment de Connor Murray. Le demi de mêlée est le déclencheur d'attaque du rouleau compresseur vert. Ses sortis de balle rapide et ses retours dans le côté fermé ont bien servi les intérêts de l'Irlande, mais aussi ceux du Leinster. Il est un acteur majeur du parcours jusqu'en final en Champions Cup.

31 ans, 1,75m, 80kg

Avec le Leinster : 13 matchs joués, 12 fois titulaire, 5 essais

Avec l'Irlande : 7 matchs, 6 fois titulaire, 2 essais

Alex Mitchell (Angleterre)

Le joueur des Northampton Saints a réussi à s'imposer dans l'effectif de Steve Borthwick, déjà bien garni au poste de numéro 9 pour la Coupe du monde. Avec les départs de Ben Youngs et Dany Care, Alex Mitchell a de quoi finir titulaire dans le XV de la Rose. Le demi de mêlée à su se démarquer de par sa vivacité et son opportunisme. C'est un joueur toujours à l’affût dans les rucks, prêt à profiter des erreurs adverses.

26 ans, 1,80m, 83kg

Avec les Northampton Saints : 14 matchs joués, 13 fois titulaire, 6 essais

Avec l'Angleterre : 10 matchs, 6 fois titulaire, 0 essai

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !