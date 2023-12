L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce vendredi, on évoque les numéros les flankers, souvent les joueurs les plus besogneux sur le terrain. Alors, qui selon vous a été le plus fort en 2023 ?

Pieter-Steph du Toit (Afrique du Sud) Sans Pieter-Steph du Toit, l'Afrique du Sud aurait-elle gagné la Coupe du monde ? Ce n'est pas si sûr tant le flanker fut l'auteur d'une prestation immense en finale et d'un Mondial impressionnant. Serial plaqueur, il a aussi été l'auteur d'un essai important face à l'Écosse lors de la première rencontre. Guide physique d'une équipe sud-africaine a son image, il a montré qu'il était toujours l'un des tout meilleurs. 31 ans, 2,00m, 116kg Avec l'Afrique du Sud : 10 matchs, 9 fois titulaire, 3 essais



Avis et débats en commentaires ! \ud83d\udc47 pic.twitter.com/qidAzKb5y8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 21, 2023 Charles Ollivon (France) Le vice-capitaine des Bleus aura été un incontournable en troisième ligne lors de cette année 2023. Malgré la perte de son capitanat, il aura bien fait partie des leaders de ces Français malheureux lors de la Coupe du monde. Une compétition lors de laquelle il a performé, comme lors du Tournoi des 6 Nations. Indéboulonnable tout simplement. 30 ans, 1,99m, 108kg Avec Toulon : 12 matchs joués, 11 fois titulaire, 2 essais Avec la France : 11 matchs, 11 fois titulaire, 3 essais Jac Morgan (pays de Galles) C'est la révélation de cette année 2023 à n'en pas douter. Alors que le pays de Galles a traversé une crise sans précédent, le XV du poireau a trouvé son capitaine pour reprendre espoir. Jac Morgan a tout simplement porté le pays de Galles à la Coupe du monde. Bon porteur de balle et plaqueur hors pair, il s'est même signalsé par son jeu au pied lors de la compétition ! Monstrueux. 23 ans, 1,82m, 104kg Avec les Ospreys : 6 matchs joués, 5 fois titulaire, 1 essai Avec le pays de Galles : 10 matchs, 10 fois titulaire, 2 essais Josh van der Flier (Irlande) Le meilleur joueur du monde en 2022 n'a pas su guider les siens vers un titre mondial, mais il a remporté le Tournoi des 6 Nations en réalisant le fameux grand chelem. Par son activité et son grand talent de plaqueur, le troisième ligne est un maillon central de la sélection irlandaise et du jeu d'Andy Farrell. Il réalise un gros match face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale. 30 ans, 1,83m, 105kg Avec le Leinster : 12 matchs joués, 9 fois titulaire, 5 essais Avec l'Irlande : 12 matchs, 11 fois titulaire, 1 essai Peter O'Mahony (Irlande) Le troisième ligne irlandais a vécu une seconde jeunesse en 2023. Membre essentiel à la quête du grand chelem irlandais, il a récupéré une place de titulaire au sein du XV du Trèfle. Lors de la Coupe du monde, il a aussi été impressionnant et ses grattages salvateurs ont soulagé ses coéquipiers. À 34 ans, il est peut-être au sommet de son art. 34 ans, 1,91m, 108kg Avec le Munster : 9 matchs joués, 9 fois titulaire, 0 essai Avec l'Irlande : 12 matchs, 10 fois titulaire, 2 essais Sam Cane (Nouvelle-Zélande) Capitaine tant décrié en Nouvelle-Zélande, Sam Cane a tout de même été un joueur de devoir lors de cette année 2023. Malgré son forfait lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, il a été précieux dans une équipe néo-zélandaise qui aura atteint la finale de la compétition. Lors de ce match, il a tout de même écopé d'un carton rouge... 31 ans, 1,89m, 108kg Avec les Chiefs : 13 matchs joués, 13 fois titulaire, 1 essai Avec l'Irlande : 9 matchs, 8 fois titulaire, 0 essai