L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce dimanche, on évoque les premiers centres. Alors, qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Josua Tuisova

On ne présente plus Josua Tuisova. Le polyvalent trois-quart centre, qui peut aussi jouer à l'aile, a porté Lyon la saison dernière. Son impact au centre du terrain a fait des dégâts dans les défenses du Top 14, et c'est tout naturellement qu'il était attendu au tournant durant le Mondial. Une Coupe du monde qu'il a débuté sur le banc, légèrement blessé, avant de monter en régime au fur et à mesure de la compétition. Son match face à l'Australie en phase de poule est un modèle du genre. Il mérite sa place dans ce sondage, malgré sa blessure au genou qui l'a empêché de faire ses débuts avec son nouveau club du Racing 92.

29 ans, 1,80m, 113kg

Avec Lyon : 16 matchs joués, 15 fois titulaire, 6 essais

Avec les Fidji : 7 matchs joués, 5 fois titulaire, 3 essais

Jordie Barrett

Le cadet des frères Barrett a réalisé une grande saison. Il a atteint la finale de la Coupe du monde après avoir éliminé l'Irlande et l'Argentine en phase finale. Sa demi-finale face aux Argentins est d'ailleurs extraordinaire, aussi bien en défense (18 plaquages) qu'en attaque. Le numéro 12 a une palette peut-être plus large que ses concurrents. Il n'hésite pas parfois à utiliser son pied, comme cette diagonale face à l'Argentine pour Will Jordan qui méritait mieux. Il avait manqué le match d'ouverture face à la France et le jeu des Blacks n'avait pas été le même.

26 ans, 1,96m, 102kg

Avec les Hurricanes : 13 matchs joués, 13 fois titulaire, 2 essais

Avec la Nouvelle-Zélande : 9 matchs joués, 9 fois titulaire, 2 essais

Bundee Aki

C'est sans doute le meilleur numéro 12 de la Coupe du monde. Il a réalisé une compétition extraordinaire, étant bien souvent le meilleur irlandais sur la pelouse. Sa saison avec son club du Connacht est plus difficile, mais au niveau international, Bundee Aki a montré, malgré ses 33 ans, qu'il restait l'une des pièces maîtresses du XV du Trèfle. Son duel en quart de finale face à Jordie Barrett a tourné à son avantage, mais cela n'a pas suffi

33 ans, 1,78m, 101kg

Avec le Connacht : 7 matchs joués, 7 fois titulaire, 2 essais

Avec l'Irlande : 11 matchs joués, 9 matchs joués, 7 essais

Jonathan Danty

Ce n'est pas un hasard si Jonathan Danty est sélectionné parmi les meilleurs numéros 12 de l'année. Encore une grande saison pour le centre rochelais, avec en point culminant sa victoire en Champions Cup face au Leinster. Une rencontre où il a inscrit un essai et a renvoyé Garry Ringrose à sa technique de plaquage. Très sollicité par Ronan O'Gara et Fabien Galthié, Danty n'a pas disputé le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Il est ensuite monté en puissance pendant la Coupe du monde avant de livrer son meilleur match en quart de finale face aux Sud-Africains. Pas suffisant pour les Bleus, qui vont encore avoir besoin de lui lors du prochain Tournoi des 6 Nations.

31 ans, 1,81m, 110kg

Avec La Rochelle : 17 matchs joués, 15 fois titulaire, 1 essai

Avec l'équipe de France : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 4 essais

Damian De Allende

Damian De Allende est champion du monde. Pour la deuxième fois de sa carrière. Faut-il encore trouver d'autres arguments ? Comme bon nombre de Springboks, De Allende s'est concentré sur le Mondial, et avec le recul, c'était peut-être la meilleure des idées. Cinq fois titulaire, il a inscrit un essai capital face à la France en quart de finale, et s'est montré costaud tout au long de la compétition.

32 ans, 1,89m, 106kg

Avec l'Afrique du Sud : 8 matchs joués, 8 fois titulaire, 2 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !