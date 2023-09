Vannes seule équipe invaincue, les regrets pour Aurillac ou encore la belle prestation de Brive et le match nul de Dax sur la pelouse de Soyaux : découvrez les enseignements de la quatrième journée du Pro D2.

Une semaine après un succès qui se voulait fondateur face à Grenoble, Dax enchaîne les résultats positifs. Cette fois-ci, c'est sur la pelouse d'un concurrent direct pour le maintien que les Dacquois sont allés chercher des points, en faisant match nul à Soyaux-Angoulême (15-15). Ce résultat, les hommes de Jeff Dubois le doivent beaucoup à leur réalisme. Profitant des fautes adverses, l'artilleur en chef Hugo Cerisier a inscrit quatre pénalités en première période. Et même si le capitaine angoumoisin Gautier Gibouin inscrivait un essai, ce sont bien les visiteurs qui viraient en tête à la pause.

Leur avance fut même accrue à la 51e minute, grâce à une pénalité de Romuald Séguy. Mais à force de pousser, le SAXV finissait par revenir dans le match. À sept minutes de la fin d'un match intense, Patxi Bidard permettait aux siens de revenir à hauteur. La transformation de Botica étant un échec, les deux équipes en restaient là. Un bon résultat pour Dax, qui est dans la zone rouge mais à égalité de points avec Mont-de-Marsan et Aurillac, qui sont juste devant. Soyaux-Angoulême possède huit points en quatre journées.

Deux matchs nuls, mauvais temps pour les parieurs ! https://t.co/DoXSHqISxX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 7, 2023

Les supporters rouennais et agenais qui n'avaient pas la chance d'avoir une place au stade Robert-Diochon ont dû s'arracher les cheveux devant leur téléviseur. En effet, faute d'images, le diffuseur Canal + ne put diffuser la rencontre de la 4ème journée de Pro D2. Mais rassurez-vous, Rugbyrama et Midol étaient sur place ! Et en termes d'enseignements, cette affiche n'en manquait pas. Pour sa première en tant que titulaire avec le SUA, Ben Volavola est passé à côté, pas dans son assiette et sorti à la mi-temps, vraisemblablement diminué physiquement.

Les Agenais, en quête d'une première victoire à l'extérieur cette saison, débutaient mieux la rencontre mais menaient seulement de trois points malgré une première période dominante (10-7). Et si la troupe de Bernard Goutta prenait le large après la pause, Rouen n'a jamais lâché pour revenir dans la rencontre et aller chercher un nul inespéré. Avec ce résultat, Agen occupe la quatrième place du championnat avec 10 points. Rouen est 12e, avec huit points.

C'était assurément le choc de cette quatrième journée. Au Stadium, ce sont bien les Brivistes qui ont assuré leur supériorité face à une équipe de Provence Rugby pourtant invaincue cette saison avant son déplacement en Corrèze (17-6). Dans un match de bon niveau, où les impacts furent très rudes, les Coujoux ont trouvé une étoile : Mathis Ferté. Placé à l'aile, celui qui évolue habituellement à la mêlée ou à l'arrière a inscrit un doublé.

Peut-être plus expérimentés, les locaux ont montré les muscles, notamment en seconde période en défense, pour faire passer un message : ils sont bel et bien un concurrent très sérieux à la remontée. Ils n'ont d'ailleurs encaissé aucun essai ce jeudi. Provence Rugby n'a pas du tout démérité mais a clairement manqué de réalisme. Les hommes de Mauricio Reggiardo pourront notamment regretter cette action de la 71e minute, où ils ont échoué sur les cinq mètres adverses. Ils laissent Vannes filer en tête du championnat. Brive remonte à la quatrième place.

Il a donc fallu attendre la quatrième journée pour voir Mont-de-Marsan décrocher son premier succès de la saison. Dans un match débridé, c'est face à Béziers que les hommes de Patrick Milhet se sont imposés (38-24). Une victoire qui fut loin d'être évidente de prime abord car même face à ces Biterrois quelque peu malades en ce début de saison, les Jaune et Noir ont été accrochés à domicile. Moins souverains que les dernières années dans leur antre, les Landais ne menaient que 16 à 10 à la pause.

L'essai de Simon Labouyrie (49e) venait heureusement donner un énorme bol d'air aux Montois, qui ont par la suite maîtrisé la rencontre. Les essais de Pierre Sayerse et Eroni Sau ont même donné des espoirs de bonus offensif aux locaux mais après la sirène, ce sont les Héraultais de Gabin Lorre - auteur d'un doublé - qui marquaient. Mont-de-Marsan sort de la zone rouge pour la première fois de la saison, Béziers reste dans le ventre mou.

Vannes est le nouveau leader de la Pro D2 ce jeudi soir, après sa quatrième victoire en autant de rencontres. Cette fois-ci c'est à des Montalbanais stériles que les Vannetais ont imposé leur loi au stade de la Rabine (41-0). Plus puissants, plus efficaces, plus disciplinés... Les hommes de Jean-Noël Spitzer ont tout simplement été deux classes au-dessus de sapiacains qui sortaient pourtant d'un succès prometteur face à Brive.

Sans pitié, les Bretons ont inscrit cinq essais et s'envolent donc au classement de Pro D2 en devenant la dernière équipe encore invaincue du championnat. Pour Montauban, cette fessée est un gros coup d'arrêt, même si une rotation d'effectif avait été décidée pour ce déplacement.

On a longtemps pensé qu'Aurillac tenait sa première victoire à l'extérieur ! Solides sur les fondamentaux, les Aurillacois faisaient la course en tête en première période grâce à la botte de David Aucagne. Hugo Bastard plantait même le premier essai de la rencontre juste avant la pause après une diagonale au pied de toute beauté signée Aucagne. Comme un bonheur n'arrivait jamais seul, les Cantaliens augmentaient leur avance avant les citrons sur une contre-attaque magnifique où le ballon voyageait entre les mains d'une grande partie de l'équipe, jusqu'à l'inévitable Anderson Neisen.

À l'heure de jeu, Colomiers décidait enfin de réagir. La puissance de Parpagiola faisait la différence et Herron transformait (il avait passé une pénalité à la reprise). Et à sept minutes du terme, le capitaine Coletta venait concrétiser la domination columérine (20-19 après la transformation). Que de regrets au final pour Aurillac, qui aura mené 16-0 dans ce match et qui repart de Colomiers avec un petit point du bonus défensif, acquis grâce à une ultime pénalité de Papunashvili (27-22).

Bonus offensif pour Nevers face au promu dans un match où les Neversois ont fait le travail. Ni plus ni moins. Ce succès leur permet d'accrocher le podium du Pro D2 avec 11 points (deux victoires, deux défaites). Il faut dire que Nevers voulait se rattraper de sa défaite à Provence. Sur la pelouse du Pré Fleuri, les coéquipiers de Shaun Reynolds se montraient bien supérieurs à leur adversaire du soir. Christian Ambadiang, auteur de 14 essais la saison dernière, offrait à ses supporters un doublé avant de sortir à la 65ème, largement applaudi.

Pour Valence Romans, c'est un premier coup d'arrêt après deux victoires consécutives. Les Drômois devront se reprendre face aux Brivistes la semaine prochaine.