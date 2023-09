PRO D2 - Le RC Vannes n'a laissé aucune chance à l'US Montalbanaise lors de ce choc de haut de tableau dans le cadre de la 4e journée de Pro D2. Sur le score de 41 à 0, les Bretons ont enchaîné un 4e succès de rang et prennent provisoirement la tête du classement en attendant le match de Provence Rugby.

Assurer sa place sur le podium et continuer à surfer sur la bonne vague, tels étaient les enjeux de ce duel entre Morbihannais (2e) et Tarn-et-Garonnais (3e) à l'orée de la 4e journée de Pro D2. Dans un stade de la Rabine copieusement garni, et dans une chaude ambiance, le duel entre ces deux formations s'annonçait palpitant. Ainsi, qui pouvaient prédire une telle débâcle pour les visiteurs ? Peu de monde si ce n'est peut-être Jean-Noël Spitzer, le coach du RCV.

Vannes fait plier Montauban dès le premier acte

Rien n'y a fait... Les Montalbanais n'ont jamais su concrétiser les deux temps forts obtenus au cours de la première période. Le dernier juste avant la pause en perdant le ballon sur une touche à 5 mètres de l'en-but. Cette action était à l'image de la première période, défavorable aux Tarn-et-Garonnais qui subissaient le jeu des Bretons. Ce score de 20 à 0 était peut-être un peu lourd mais il reflétait la domination totale des Morbihannais qui ont mis les ingrédients nécessaires afin de se mettre à l'abri rapidement. Les essais de Floch et Alonso-Muñoz (26e et 34e) ont couronné de succès cette première période parfaitement maîtrisée par les hommes de Jean-Noël Spitzer. À la moitié de cette rencontre, on avait déjà du mal à voir comment la tendance pourrait s'inverser tant les Vannetais semblaient sûrs de leurs forces.

Une seconde période qui vire au cauchemar pour les Tarn-et-Garonnais

Déjà loin au tableau d'affichage, les visiteurs pouvaient tout de même se fixer des objectifs à court terme comme l'inscription d'un essai ou au moins ne plus en encaisser. Plus fringants, ils ont débuté la seconde période sur les chapeaux de roues. Durant près de 10 minutes, ils ont poussé les Bretons dans leurs retranchements mais à chaque fois, une maladresse a annihilé les efforts consentis pour se rapprocher de l'en-but. Comme bien souvent dans ce genre de configuration, l'équipe qui n'arrive pas à scorer se fait punir dans la foulée. Cela n'a pas manqué avec un essai de pénalité concédé à la 55e minute. À 13 contre 15 durant quelques minutes, les Sapiacains n'ont rien pu faire pour stopper la puissante armada morbihannaise. Cette dernière a encore accéléré pour inscrire 2 nouveaux essais par l'intermédiaire de Pedemonte et Berguet (66e, 77e).

Vannes prend les rênes (provisoirement)

Avec ce large succès bonifié, le RC Vannes prend provisoirement le lead de la Pro D2 en attendant le résultat de Provence Rugby qui se déplace à Brive. Quoi qu'il en soit, la prestation livrée ce soir par les Bretons est digne d'un des favoris au titre tant la partition a été parfaite. La conquête a été particulièrement efficace ce soir, mettant au supplice la mêlée adverse. Surtout, les Bretons se sont montrés ultra-pragmatiques en scorant dès qu'ils le pouvaient.

En revanche, la pilule sera dure à avaler pour les Montalbanais qui voient leur bon début de saison stopper net ce soir au terme d'une rencontre où rien n'aura fonctionné.