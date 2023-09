Pro D2 - Surpris, Soyaux-Angoulême concède le match nul contre Dax à Chanzy

Pro D2 - À Chanzy, pour la 4e journée de championnat, Soyaux-Angoulême a été surpris par une équipe accrocheuse de Dax (15-15). Par deux fois, Ben Botica a manqué l'occasion d'offrir la victoire aux Charentais. Pour le promu landais, c'est un nouveau résultat positif après le succès obtenu face à Grenoble.

À moins de vingt-quatre heures de l'ouverture de la coupe du Monde, et de cet alléchant France - Nouvelle-Zélande, le Stade Chanzy était comble pour ce Soyaux-Angoulême - Dax. Il faut dire que la bande à Ruiz montre un beau visage en ce début de saison. Mais, avec la pression sur les épaules, les équipiers de Gibouin sont passés à proximité d'un revers face à Dax. Bidart a offert le match nul à moins de dix minutes du terme (15-15).

Avec ce match nul, Soyaux-Angoulême repart dans la deuxième partie du classement (10e, 8 points). Les ouailles de Dubois, grâce à ces deux nouveaux points, reprennent trois points d'avance sur Grenoble (15e, 3 points).

Dax n'a pas été payé en première période

Dans une première période où le jeu au pied a pris le pas sur celui à la main, Dax a mieux géré la bataille des airs. Coincés dans son camp, les Charentais ont commis de nombreux en-avant et des fautes grossières (6 pénalités concédées en première période, 12 au total). Grâce à l'artificier Cerisier, les Landais ont fait la course en tête (0-6, 10e, 14e).

Pour réveiller Chanzy, et surtout ses partenaires, Brosset a mis fin au ping-pong rugby. Arrêté sur les 22 mètres, l'arrière a bien libéré son ballon. Ses avants ont conservé la vitesse. Sur une passe tendue de Botica, Lafon a été placé dans un espace. Le centre a été retourné au moment d'aplatir. En force, Gibouin, en bon capitaine, a sonné le glas de cette entame de match manquée (7-6, 17e). Cela a été la seule étincelle de cette première période.

Au terme d'un duel de buteurs entre Cerisier (23e) et Botica (32e), Soyaux-Angoulême a viré en tête à la pause à la suite d'une tentative manquée du demi d'ouverture landais (35e, 10-9). Une fois la mi-temps sifflée, les Charentais ont préféré se resserrer au centre du terrain pour se parler. Preuve s'il en fallait que le premier acte a été complètement manqué de la part des ouailles de Ruiz.

Botica a manqué la transformation et la pénalité de la gagne

Malgré les mots, la deuxième période est repartie sur le même rythme. Jean-Baptiste Barrère a fait des merveilles dans les rucks. Cerisier (10-12, 43e) et Seguy, de plus de cinquante mètres, ont été d'une efficacité remarquable (10-15, 50e).

À côté de leur sujet, les Charentais ont multiplié les en-avant, et les approximations de passes. À la surprise générale, et alors qu'il restait beaucoup de temps, les équipiers de Botica ont refusé de prendre les points pour aller en pénaltouche. Ce choix a longtemps été une erreur (48e, 65e et 68e). Soutenu par ses trois-quarts, Bidart est enfin parvenu à ramener les siens dans cette partie (15-15, 72e). À 30 mètres, sur la droite, Botica a vu sa tentative passer à gauche des perches. Cinq minutes plus tard, depuis la ligne médiane, l'ouvreur néo-zélandais avait la précision... mais pas la distance !

Dans une fin de match étouffante, Dax est parvenu à conserver ce match nul, qui comptera cher dans l'optique du maintien. Il faudra le bonifier lors de la réception de Colomiers, la semaine prochaine. Pour Soyaux-Angoulême, avant de se rendre à Provence Rugby, c'est un énorme coup d'arrêt.