Ce jeudi se jouait la suite et la fin de la quatrième journée de Pro D2. Si Vannes, Nevers et Mont-de-Marsan ont assuré à la maison, Colomiers s'est fait peur face à Aurillac. Agen - Rouen et Soyaux-Angoulême - Dax se sont soldés sur des matchs nuls. Voici l'ensemble des résultats de la soirée.