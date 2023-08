Valence-Romans et Provence Rugby se sont imposés sur des scores fleuves, respectivement face à Biarritz et Agen, Mont-de-Marsan s'est incliné contre Vannes... Retrouvez les enseignements de la deuxième journée de Pro D2 !

Provence Rugby en démonstration (44-9)

Après sa victoire bonifiée sur la pelouse du promu Dax, Aix a confirmé son statut de prétendant aux phases finales. En Provence, un des cadors de cette division, Agen, est tombé. Guillaume Piazzoli a inscrit le premier essai de la rencontre. Au milieu des ambitieuses recrues, c'est l'enfant du club qui a lancé son équipe sur de bons rails. Thomas Salles, avec sa botte, a permis à son équipe d'avoir dix points d'avance à la mi-temps. C'est aussi lui qui a offert le deuxième essai à Adrien Lapègue. S'il a manqué la transformation de cet essai, il a terminé la rencontre avec 24 points d'inscrits, comme la semaine précédente à Dax. Jimmy Gopperth, en force, a inscrit l'essai du bonus, lui permettant d'atteindre la barre des 3 775 points inscrits en carrière. Clément Chartier, avec un quatrième essai, a sécurisé le large succès des siens.

Agen, de son côté, a eu du mal à s'approcher des 22 mètres adverses et ne pouvait pas vraiment espérer mieux dans cette rencontre. Le SUA a inscrit trois pénalités en première mi-temps mais aucun point dans le second acte...

Colomiers se relance (27-19)

Colomiers voulait se rattraper après sa défaite initiale à Biarritz. Et c'est bien les Haut-Garonnais qui ont frappé les premiers après un ballon porté conclu par Thomas Larrieu puis une réalisation d'Ugo Seguela. Grenoble est resté, un temps, à proximité grâce à la botte de Sam Davies, la recrue galloise. Mais en face, Thomas Girard lui a parfaitement répondu, permettant aux siens de mener 21-9 à la mi-temps. Si Grenoble est revenu plus entreprenant en seconde période, inscrivant un essai par Thomas Lainault, Colomiers n'a pas cédé et s'est imposé. Le FCG est toujours à -2 points après son retrait de six points.

\ud83d\udd25 ???????? \ud83d\udd25



? Première victoire de la saison ! Solidaires en défense et réalistes en attaque, nos Columérins ont réalisé une belle prestation pour remporter les quatre premiers points cette saison \ud83d\udcaa\ud83d\udd25



\ud83d\udc4f Félicitations à l’ensemble du groupe !#BleusFoncez \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f\ud83d\udd4a pic.twitter.com/RSGS61E3ZI — Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) August 25, 2023

Rouen se bonifie (36-3)

Largement battu à Aurillac lors de la première journée, Rouen devait réagir. Après une belle séquence, Kévin Bly est allé inscrire le premier essai de la soirée. Plus entreprenants, les Normands ont logiquement creusé l'écart par Julien Ruaud, après une pénalité jouée à la main et un renversement de jeu. Mais après ces deux essais inscrits dans le premier quart d'heure, plus grand-chose, si ce n'est une pénalité de chaque côté. Un doublé de Efitusi Ma'Afu, suite à deux ballons portés, dans le dernier quart d'heure a réveillé Robert-Diochon. Puis un contre assassin conclu par Hugo Aubry a scellé le sort de la rencontre. Un succès logique et important pour Rouen qui a pris un point de bonus offensif face à un adversaire direct au maintien.

Ben Botica porte Soyaux-Angoulême (32-17)

Une rencontre pleine de rebondissements ! Germain Burgaud, qui a apporté le surnombre sur l'aile droite, a inscrit le premier essai du SAXV. Les Angoumousins ont ensuite profité du carton jaune de Eoghan Masterson pour forcer l'arbitre de la rencontre, Pierre Bru, à leur donner un essai de pénalité, suite à un ballon porté. Alors que le match se disputait à 14 contre 13, après un jaune de chaque côté pour cause de mêlées instables, Ben Botica a inscrit un sublime essai, peut-être le plus beau de la journée. Il a éliminé cinq adversaires après une course folle, avant d'aller aplatir. Le SAXV a obtenu le bonus offensif avant la pause.

Dès l'entame du second acte, le talonneur d'Aurillac Gocha Khonelidze a écopé d'un carton rouge pour un plaquage dangereux. Mais c'est à un de moins que les Cantalous ont inscrit leur premier essai, par Martial Rolland. Le SAXV a vite repris son point de bonus grâce à... Ben Botica, encore lui, bien servi sur une remise intérieure. Malgré son infériorité numérique, Aurillac a mieux terminé la rencontre et Latuka Maituku a marqué le deuxième essai de son équipe. Le SAVX peut regretter d'avoir laissé filer un cinquième point, alors qu'ils étaient en supériorité numérique.

Vannes remporte le bras de fer (13 - 22)

Loin de ses bases puisque ce premier match "à domicile" de la saison a dû être délocalisé en raison de travaux au stade Guy et André Boniface, Mont-de-Marsan a plutôt bien débuté. En maîtrisant les assauts des Vannetais, les locaux ont fait preuve de réalisme quand il le fallait mais ont fini par céder juste avant la pause. Les hommes de Patrick Milhet rentraient donc aux vestiaires avec un maigre avantage de trois points (10-7). En deuxième période les choses se compliquaient pour les Montois avec la perte de Casadei (sérieusement touché à la cheville) et un deuxième essai du RC Vannes qui menaient donc pour la première fois de la rencontre. Le match s'équilibrait et les deux équipes se rendaient coup pour coup. C'est finalement Vannes qui aura le dernier mot avec un ultime essai de Gorrissen. Une rencontre très indécise entre deux équipes qui ont l'allure pour figurer dans les premières places du championnat.

Nevers a fini par se reprendre (22 - 9)

Si Montauban ne partait pas vraiment favori dans cette rencontre, il faut bien avouer que les hommes de PP Lafond ont réussi à mettre la pression à des Nivernais souvent obligés de se débarrasser du ballon en tapant au pied. Malheureusement Montauban a eu du mal à profiter de ses munitions. Les visiteurs rentraient donc aux vestiaires avec un maigre avantage (6-0). La deuxième période s'annonçait tout aussi serrée mais les locaux finissaient par reprendre l'avantage (10-9 à la 56e). En faisant preuve de plus de maîtrise les hommes de Xavier Péméja prenaient de l'avance au score face à des adversaires qui peinaient à garder le rythme de la première période... Nevers a donc réussi à se reprendre au bon moment alors que les Montalbanais prouvent tout de même qu'ils ont de quoi rivaliser dans ce championnat.

La photo de la victoire ! \u270c\ufe0f (22-9) pic.twitter.com/myH5Ma5pK0 — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) August 25, 2023

Valence-Romans a les crocs (55 - 0)

Quel match de la part des promus ! Pour cette première dans leur antre, Valence-Romans a tenu ses promesses en rivalisant très sérieusement face à Biarritz. Dans un premier temps c'est Menzel en filou qui offrait un premier essai aux siens (18e). Dans la foulée Mawalu concrétisait un essai du bout du monde (22e) avant de s'offrir un doublé (34e). Avant cela, Neiceru et Vargas ajoutaient deux essais de plus au compteur (23e et 32e). Une première mi-temps parfaite pour les locaux face à des Biarrots muets devant cette efficacité (34-0 à la mi-temps).

Alors que les éléments se déchaînaient en deuxième période, pas de quoi déstabiliser le VRDR qui continuait sur la même lancée avec un troisième essai de Mawalu (42e). Le déluge qui s'abattait dans la Drôme compliquait forcément la tâche mais Humbert s'offrait tout de même un essai à la suite d'un ballon porté (46-0 à la 60e). Et un petit dernier pour la route signé Te Tamaki pour enfoncer un peu plus le clou. Les Drômois avaient du feu dans les jambes ! Voilà qui est rassurant après une première plus que compliquée sur la pelouse de Sapiac. Avec une telle prestation, le promu écarte les doutes et prouve qu'il a bien sa place en Pro D2 alors que Biarritz inquiète.