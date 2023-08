Dans cette affiche déjà cruciale pour le maintien, Rouen s'est montré sérieux en l'emportant 36 à 3 face à Dax. Les hommes de Sébastien Tillous-Borde ont profité du nombre incalculable de fautes de main des Landais pour ramener le point de bonus offensif du stade Robert-Diochon.

Qu'elle va faire du bien cette victoire aux Rouennais ! Après une entame de match aboutie, marquée par deux essais de Kévin Bly (7-0, 5') et Julien Ruaud (14-0, 13'), les Normands ont su tenir le score malgré les quelques tentatives dacquoises en première période, menées par un bon Romuald Seguy à l'ouverture.

Rouen a su faire le dos rond quand il fallait, et se montrer opportuniste malgré quelques petites erreurs dans la zone de vérité en fin de premier acte et en début de seconde période. Grâce au très bon travail des avants, qui ont su rectifier le tir après un premier match manqué à Aurillac, les hommes de Sébastien Tillous-Borde ont dominé leurs adversaires en mêlée et en touche notamment.

Les maladresses dacquoises ont coûté cher

Pourtant, les promus landais se sont montrés entreprenants, et ont obtenu bon nombre de situations intéressantes à proximité des 22 mètres adverses. Mais chaque opportunité s'est soldée soit par une faute de main, qui empêchait les joueurs de Jean-Frédéric Dubois de progresser, soit par une touche volée (au nombre de quatre dans cette partie, notamment par un impressionnant Samuel Maximin dans l'alignement rouennais). Derrière, les Normands ont à chaque fois profité de ces petites erreurs pour revenir dans le camp dacquois et se montrer dangereux.

Et à force de tenter, c'est finalement en force que les Rouennais sont allés chercher ce bonus offensif, grâce à leur talonneur remplaçant Efitusi Ma'afu (22-3, 68'). Poussés dans leur élan, ils inscriront même deux essais supplémentaires dans les dernières minutes, par Ma'afu une deuxième fois (29-3, 75') puis par Hugo Aubry suite à un contre de 80 mètres à la sirène (36-3, 80e).

Victoire bonifiée donc méritée pour les Lions, qui remontent au classement à la neuvième place avec 5 points. Les Normands voudront enchaîner la semaine prochaine en s'imposant à Béziers. Dax, de son côté, s'enfonce dans la zone rouge avec deux défaites en deux rencontres. Avant-derniers, ils devront sonner la révolte à domicile face à Grenoble, lanterne rouge de cette Pro D2 avec -2 points.