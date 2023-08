Pro D2 - Soyaux-Angoulême écrase Aurillac à domicile, mais manque le bonus

Pro D2 - Passé tout proche d'un succès à l'extérieur la semaine dernière, Soyaux-Angoulême n'a pas laissé sa chance ce vendredi soir, pour la deuxième journée, face à Aurillac (32-17). Les Angoumoisins ont bien géré leur domination et se sont montrés réalistes, bien guidés par un Ben Botica en feu, auteur de 20 points. Leur relâchement après la sortie du demi d'ouverture leur a cependant coûté le bonus offensif. Aurillac, trop indiscipliné, n'a pas pu lutter.

Soyaux-Angoulême n'a jamais eu peur face à Aurillac, dominant toute la partie, et s'offre son premier succès de la saison dans son Stade Chanzy (32-17). Les Angoumoisins ont été solides et solidaires, et surtout bien aidés par l'indiscipline auvergnate, qui a cumulé trois cartons aujourd'hui, dont un rouge. Ils regretteront cependant de ne pas avoir obtenu le point de bonus offensif, qui leur tendait les bras pendant plus de trente minutes.

Angoulême dominateur

Tout a bien démarré pour le SAXV, qui ouvrait le score sur une pénalité de Botica (3-0, 6ème), tandis que Palmier manquait sa réponse (8ème). Ce bon début de match était concrétisé par le premier essai de Germain Burgaud. Après une combinaison des arrières menée par Saubusse, Lafon fixait la défense pour servir le troisième ligne, présent en bord de touche, qui plaçait une accélération pour aller marquer en coin (10-0, 13ème).

Les Aurillacois répondaient par une timide pénalité (10-3, 27ème), mais le retour de bâton était encore plus dur. Un maul se formait pour les locaux, qui était stoppé sur la ligne, irrégulièrement d'après l'arbitre, et Masterson écopait d'un carton jaune, en plus d'un essai de pénalité (17-3, 31ème).

Deux piliers prenaient à leur tour un carton à cause de nombreuses mêlées mal jouées (Plantier pour Aurillac, Boutemanni pour Soyaux, 36ème). Mais cela n'influait en rien sur le troisième essai, inscrit par Ben Botica. Après un cafouillage, l'ouvreur héritait du ballon, avant de casser deux plaquages, crocheter un défenseur et aller à l'essai (24-3, 39ème). L'écart était fait.

En sous-nombre, Aurillac reste accrocheur

Et les choses ne tardaient pas à s'aggraver pour les visiteurs. En deux minutes de jeu, le talonneur Khonelidze écopait d'un carton rouge, après être intervenu à pleine vitesse sur Lestremau, le percutant tête contre tête au passage (43ème). Les deux joueurs étaient le visage en sang.

Peut-être trop en confiance, le SAXV se relâchait, cherchant à marquer un nouvel essai. Mais il arrivait dans le camp adverse, inscrit par Martial Rolland. Sur une touche à dix mètres, le maul se formait et ne rencontrait presque aucune résistance, permettant au deuxième ligne de réduire l'écart (27-10, 52ème). Un espoir de courte durée. Après le coup d'envoi, Aurillac se dégageait au pied. Botica, au centre du terrain, s'appuyait sur Gratien, puis Mau, qui remettait intérieur à l'ouvreur néo-zélandais, lequel pouvait aller à l'essai (32-10, 54ème).

Coup dur pour les Auvergnats, mais la sortie du buteur leur laissait des espaces. Jusqu'à la fin du match, ils ont enchaîné les penaltouches dans les 22m adverses, sans parvenir à marquer.

Plus d'informations à suivre ...