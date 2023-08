Disputé au Stade Aguiléra de Biarritz pour cause de travaux à Mont-de-Marsan, ce duel s'est soldé par le succès majeur des Vannetais (13-22) face aux Landais. Menés 10-0 dans le premier acte, les Bretons ont montré une envie inestimable pour renverser la vapeur, notamment grâce à un doublé du troisième ligne Pedemonte pour le RCV.

Victoire de Vannes à Mont-de-Marsan (13-22) pour cette deuxième journée de championnat de ProD2. Délocalisée exceptionnellement à Aguiléra, le temps que la pelouse synthétique soit prête à André et Guy Boniface, cette rencontre aura permis aux Bretons de faire preuve d'une belle constance tout au long de la rencontre.

Et les Montois démontraient d'entrée beaucoup d'énergie, notamment dans la conservation et sur le jeu d'avant où les Landais demeuraient dominants dans le secteur. Avec de bonnes dispositions dans la conquête, les hommes de Patrick Milhet étaient récompensés de l'initiative par une pénalité de Du Plessis pour ouvrir le tableau d'affichage. (3-0, 9 ème). Les pensionnaires d'Aguiléra pour la soirée, poursuivaient cette relative emprise, grâce à un ballon porté d'excellente facture et un départ auprès de Ramototabua, propulsé dans l'en-but par ses coéquipiers (10-0, 22 ème). Un départ canon face à des Bretons sanctionnés à plusieurs reprises dans le jeu courant et coupables d'errances dans les transitions.



Mais un tournant intervenait vers la fin de ce premier acte. Ramototabua écopait du carton jaune pour une faute cynique au sol. Les Vannetais enchaînaient les séquences jusqu'à une mêlée à 5 mètres de la ligne alors que Chateau ratait le coche quelques instants auparavant. Après une série de pénalités accordées, les Bretons allaient au bout de leurs intentions par Pedemonte qui marquait en force en tendant le bras avec énergie (10-7, 40 ème). Un coup sur la tête pour les Montois qui semblaient avoir perdu un certain influx sur le moment avec cette défense acharnée sur la ligne. Vannes allait-il poursuivre sur cet élan pour rafler la mise, où bien les Montois reviendraient-ils avec un caractère encore plus affirmé ?

La fraîcheur bretonne

D'autant que les Vannetais insistaient plus que jamais, portés par une confiance revenue et des possibilités qui s'offraient. Bastardie employant les grands moyens sur une percée majeure, sa remise auprès de Chateau était limpide avec un contrôle du pied de l'ancien catalan qui filait à l'essai (12-13, 44 ème). La suite était une long mano à mano entre deux formations aux arguments proches. Si Laousse-Azpiazu donnait un court avantage aux siens (15-13, 48 ème), ce n'était que provisoire tant l'emprise bretonne s'amplifiait. D'abord par Lafage après une action près de la ligne d'essai 13-15, 61 ème). Mais surtout par Pedemonte encore lui, à la conclusion d'un travail remarquable de ses avants (13-22, 78 ème). Le coup de grâce.

Les Montois n'ont pas rassuré, à bien des égards, pertinents sur tous les compartiments du jeu face aux Bretons en début de rencontre, l'efficacité sur les zones de marque fut moins clinquante, l'équipe de Patrick Milhet ayant bien moins négocié ce rendez-vous délicat, avec cette délocalisation subie, mettant les Landais, avant de se déplacer à Agen la semaine prochaine dans une situation inconfortable.

Ce fut une soirée parfaite pour le RCV, les hommes de Jean-Noël Spitzer au final ont rivalisé sur les fondamentaux et ont fait preuve de réalisme. Un résultat remarquable pour un début de saison réussie et une réception à confirmer vendredi prochain face à Aurillac.