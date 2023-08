Mis sous pression par leur entraîneur Xavier Péméja après la défaite inaugurale concédée à Vannes, les joueurs de l'USON Nevers ont réalisé une belle seconde mi-temps pour l'emporter, avec le bonus, 22-9 face à Montauban. Une victoire obtenue devant son chaleureux public du stade du Pré Fleuri.

Ce vendredi 25 août, l'USON Nevers Rugby recevait sur la pelouse de son stade du Pré Fleuri, l'Union sportive montalbanaise dans un match de Pro D2, pourtant seulement le deuxième de la saison, important. Défaits la semaine passée en ouverture à Vannes, club qui l'avait déjà battu en fin d'année dernière en barrage, les hommes de Xavier Péméja avaient effectivement la pression. Quelle pression ? Celle d'un coach, et plus largement d'un staff, qui était ressorti déçu du premier match de l'exercice 2023/2024. "Au-delà d'un possible rachat, c’est surtout notre premier match à domicile, notre rentrée dans notre stade. On se doit de ramener la victoire", annonçait donc cette semaine Sébastien Fouassier, l’entraîneur des avants neversois, en conférence de presse.

Victoire bonifiée ! \u270c\ufe0f?\ud83d\udd35 pic.twitter.com/2GlsK8tcxf — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) August 25, 2023

Malgré cette envie, cette partie commençait des plus difficilement pour les Nivernais. En grandes difficultés et en panne de solutions dans la zone de marque, malgré un enchaînement de fautes montalbanaises aux abords de l'en-but (22e, 23e, 24e), Nevers n'y arrivait pas. Pire, sur une interception de Maxime Mathy (36e), un des deux centres de Montauban, le club de la Nièvre ne passait pas loin de la correctionnelle. Finalement, Sapiac, plus convaincant et réaliste, regagnait les vestiaires avec un score de 6-0 en sa faveur grâce à deux pénalités passées par Thomas Fortunel (3e, 21e).

En seconde période, les Jaunets revenaient avec de meilleures intentions et, après quelques secondes de jeu, obtenaient une pénalité bien placée dans le camp de l'USM. Tout juste entré sur le pré, le Sud-Africain Shaun Reynolds ne se faisait pas prier pour passer le ballon entre les perches et débloquer le compteur des locaux (3-6, 42e). Dans la foulée, cependant, Montauban répondait du tac au tac, également via une pénalité (3-9, 45e). Ce que l'on ne savait pas, à ce moment-là, c'est que les Tarn-et-Garonnais n'allaient ensuite plus voir le jour. C'est à l'usure que les Neversois sont parvenus à prendre le dessus et à faire craquer Fred Quercy, le capitaine montalbanais écopant d'un carton jaune à la 48e minute de jeu pour avoir écroulé un maul proche de sa ligne.

La double infériorité numérique qui fait mal

C'est alors que l'édifice défensif sapiacain, jusque-là si efficace et décourageant pour Nevers, se mit à s'écouler. Par petites touches puisque, au début de l'infériorité numérique, l'USON ne parvenait toujours pas à conclure ses occasions (49e, 56e). Surtout, c'est le deuxième carton jaune reçu par Montauban, infligé à Malino Vanai (55e), qui faisait définitivement basculer la rencontre. Dans la foulée, sur une mêlée proche de l'en-but, le pack des Jaunets enfonçait celui de l'USM et Monsieur Benjamin Hernandez, l'arbitre du match, accordait un essai de pénalité aux locaux (10-9, 57e). Nevers prenait alors l'avantage au score pour la première fois du match et Xavier Péméja, descendu en bord de touche en seconde période et passablement énervé jusqu-là, pouvais commencer à se dérider.

Par la suite, le public du stade du Pré Fleuri pouvait laisser éclater sa joie à deux reprises : pour les essais d’Hugues Bastide (15-9, 63e), qui entame sa onzième saison avec le maillot de l'USON, et de Jonathan Maiau (22-9, 70e). Deux réalisations à la finition similaire puisque inscrits en force pour venir faire craquer la défense de l'US Montalbanaise. En fin de partie, les visiteurs ne semblaient plus en mesure de pouvoir empêcher les Neversois de remporter cette rencontre avec le bonus offensif, d'autant que Ru-Hann Greyling manquait ses lancers dans les 22 mètres de l'USON (72e, 75e, 77e).

????? ?????\u231b\ufe0f



?\ud83d\udd35 ???? 22 ?? 9 ?????? ?\u26ab\ufe0f



Efforts non récompensés en 2nde mi-temps, Sapiac a laissé s'éhapper son adversaire. On vous attend nombreux vendredi prochain à domicile pour le match contre le CA Brive!#AllezSapiac #USONUSM pic.twitter.com/XGnF8Z8WHn — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) August 25, 2023

Finalement, donc, au bout d'une rencontre loin d'être satisfaisante, Nevers gagne, bonifié, son premier match de la saison une semaine après avoir rendu une mauvaise copie en Bretagne. Pour Montauban, qui tenait le match à la pause, cette seconde mi-temps doit être frustrante, mais les Lot-et-Garonnais pourront se rattraper dès jeudi prochain, à la maison face à Brive. Le lendemain, les Nivernais se déplaceront sur la pelouse de Provence Rugby pour confirmer.