Pro D2 - Colomiers s'impose contre Grenoble (27-19) !

Pro D2 - Une semaine après sa lourde défaite à Biarritz, Colomiers s'est imposé face à Grenoble lors de la deuxième journée de Pro D2 (27-19). Plus disciplinés et portés par leurs avants, les Columérins font tomber le finaliste des barrages de la saison dernière à domicile.

Colomiers s'est imposé à domicile face à Grenoble, finaliste malheureux des barrages la saison dernière, dans son antre de Michel Bendichou (27-19). Les Columérins se reprennent bien après leur défaite inaugurale face au BO.

Les Columérins sont plus inspirés en première période et vont être récompensés de leurs efforts. Sur un ballon porté à la 11e minute, Thomas Larrieu inscrit le premier essai de la rencontre alors que le score n'avait été débloqué qu'au pied jusque-là. Onze minute plus tard, Lilian Rossi lobbe son alignement sur une touche non loin de ses 22. Dans la continuité de l'action, Ugo Seguela se propose et inscrit un deuxième essai, pour les hôtes, face aux perches. En face, Grenoble s'est heurté à une solide défense columérine dont les avants ont su faire la différence tant pour gratter les ballons portés que sur les mauls et n'ont su inscrire des points que par le pied de Sam Davies. L'ouvreur gallois, qui a longtemps tenu les siens à hauteur de Colomiers a connu deux échecs. D'abord pour remettre les siens à trois longueurs alors que Grenoble était mené 15-9, puis à la sirène alors que les hommes d'Aubin Huebert étaient réduits à quatorze après l'expulsion temporaire de Barnabé Couilloud. À la pause, les hommes de Julien Sarraute possédaient 12 points d'avance (21-9).

En seconde période, Grenoble va revenir à cinq longueurs grâce à un essai transformé de Thomas Lainault, venu aplatir en puissance face aux poteaux. Indisciplinés, les Isérois ne profiteront pas de cet essai pour revenir et vont permettre à Thomas Girard d'inscrire six nouveaux points au pied. Le carton jaune du capitaine columérin Jean Thomas, expulsé pour les dix dernières minutes, ne permettra pas aux Grenoblois de renverser la rencontre ou de récupérer un point de bonus défensif, la faute à une défense columérine bien plus solidaire et supérieure à leur attaque. Sam Davies inscrira tout de même une dernière pénalité face au perche. L'ouvreur gallois pesant 14 des 19 points de son équipe.

Michel Bendichou, bête noire de Grenoble

Grenoble n'y arrive pas à Colomiers. En s'inclinant ce soir à Maurice Bendichou, les Isérois ont poursuivi leur série de 25 ans sans victoire en Haute-Garonne. Les hommes d'Aubin Huebert, candidats à la montée, restent dans le négatif au classement. Colomiers tentera de poursuivre sur sa lancée la semaine prochaine en se déplaçant à Valence-Romans. De son côté, Grenoble, qui a saisi le CNOSF pour récupérer 4 des 6 points qui leur ont été enlevés au début de la saison en raison des incertitudes budgétaires du club isérois pour cette saison, se déplacera à Dax pour le compte de la troisième journée.