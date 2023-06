Les 5 infos de ce mardi : pas d'opération pour Falatea, le BO vendu ?

Le pilier droit de l'UBB ne devrait pas se faire opérer du genou, le Biarritz olympique en passe d'être vendu, l'ASM a entamé une procédure à l'encontre d'Haouas qui passera aux prud'hommes le 21 juin, après quatre ans de suspension pour dopage, Aphiwe Dyantyi s'engage aux Sharks, la présence de Macron incertaine pour la finale de Top 14... Voici les 5 infos de ce mardi !

Sorti à la mi-temps de la demi-finale de Top 14 contre La Rochelle, le pilier droit de Bordeaux-Bègles Sipili Falatea est touché à un genou. Il souffre d'un ligament latéral interne distendu. Selon Sud Ouest, le droitier de l'UBB n'aura pas besoin de se faire opérer.

Comme pressenti dans le Midi Olympique du 5 juin dernier, la vente du Biarritz olympique est désormais effective. Les repreneurs du BOPB menés par Romain Détré auraient lundi soir enfin trouvé un accord avec Jean-Baptiste Aldigé… lequel devrait donc rejoindre Agen dans les jours à venir.

Condamné il y a deux semaines à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour violences conjugales, Mohamed Haouas est convoqué le 21 juin prochain aux prud'hommes de Clermont. L'ASM a entamé une procédure à l'encontre du pilier droit international.

Après avoir été suspendu quatre ans pour dopage en 2019, l'ailier international sud-africain Aphiwe Dyantyi s'est engagé ce mardi avec la franchise des Sharks de Durban. Il se dit "excité d'être de retour" dans le monde du rugby professionnel.

Le président de la République pourrait-il manquer une des finales les plus attendus depuis plusieurs années en Top 14, entre Toulouse et la Rochelle ? C'est en tout cas le sujet d'une réflexion ce mardi 13 juin entre les membres de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et l'entourage d'Emmanuel Macron, comme le rapporte Le Parisien.