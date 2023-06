Après avoir été suspendu quatre ans pour dopage en 2019, l'ailier international sud-africain Aphiwe Dyantyi s'est engagé ce mardi avec la franchise des Sharks de Durban. Il se dit "excité d'être de retour" dans le monde du rugby professionnel.

Un grand espoir du rugby sud-africain revient dans le circuit. Le Springbok Aphiwe Dyantyi (28 ans, 13 sélections) fait son retour dans le rugby professionnel quatre ans après avoir été suspendu pour dopage. Le natif d'East London s'engage donc avec la franchise sud-africaine des Sharks (Durban), lui qui sera éligible pour une reprise au mois d'aout prochain et possiblement pour la future saison de United Rugby Championship et de Champions Cup.

Pour rappel, en août 2019, il avait été controlé positif à divers produits dopants (méthandiénone, méthyltestostérone et LGD-4033) lors d'un rassemblement en équipe nationale. Véritable espoir du rugby sud-africain à l'époque, il avait même été élu révélation World Rugby de l'année devant l'Irlandais Jordan Larmour et le pilier All Black Karl Tu'inukuafe. Joueur des Lions lors de la saison 2018, l'ailier avait inscrit 7 essais en 15 matchs et contribué au bon parcours de Lions, finaliste vaincu face aux Crusaders cette saison-là.

À l'occasion de sa présentation, il a pris la parole et s'est exprimé sur ce renouveau sous le maillot noir des Sharks : "Avant tout, je suis juste excité d'être de retour. J'espère que tout le monde est aussi excité que moi de voir ce dont je suis capable. Je promets seulement de donner le meilleur de moi-même sous ce maillot. Je suis à Durban depuis un certain temps maintenant et j'ai vu ce que les Sharks signifient pour les gens. J'ai vu la fierté que les gens ont ici, je veux juste contribuer à cela".